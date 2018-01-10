Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı için dizinin takipçileri heyecanla bekleyişi sürdürüyor. Ekrana gelen son bölümün ardından yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler internet üzerinden "Siyah Beyaz Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" ve "Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" aramalarını yapıyor. Peki, önümüzdeki hafta ekrana gelecek yeni bölümde neler olacak? Siyah Beyaz Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte tüm detaylar...

SİYAH BEYAZ AŞK 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Muhammet Uzunay, Arzu Gamze Kılınç, Ece Dizdar, Deniz Celiloğlu, Cahit Gök, Uğur Aslan, Sinem Ünsal ve Kadriye Kenter gibi isimlerin bulunduğu Siyah Beyaz Aşk 12. son bölümü ile izleyicisinden tam not almıştı.

Dizinin yayınlanan 12. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için de bekleyiş başladı. Ekrana gelecek olan 13. bölümde neler yaşanacağı hakkında bilgi edinmek isteyen izleyiciler, Siyah Beyaz Aşk 123 bölüm fragmanını beklemeye başladı.

Dizinin 13. yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Ancak birkaç gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı, izleyicilere yeni bölüm yayınlanmadan neler olacağı hakkında ipuçları verecek.

SİYAH BEYAZ AŞK 12. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat’la yolları ayrılan Aslı, hayatının onunla birlikte anlamlı hale geldiğini fark eder! İçinde kalanları söylemek için yazdığı veda mesajında, Ferhat’a gerçek babasının Berber Necdet olmadığını söyleyen Aslı pişman olacak mı?

Namık, Aslı’yı ortadan kaldırmaya kararlıdır. Cüneyt ise kurduğu hain planla sadece Aslı’dan değil Ferhat’tan da kurtulmaya çalışmaktadır. Yılmaz tarafından kaçırılan Aslı ölümle burun buruna gelir ancak Ferhat’ın onu kurtaracağına emindir.

Siyah Beyaz Aşk

Siyah Beyaz Aşk 13. bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı

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