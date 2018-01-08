Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Ekrana gelen 12. bölüm sonrasında yeni bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, merakla "Siyah Beyaz Aşk 13. yeni bölüm fragmanı" aramasını internette yapmaya başladı. Peki Siyah Beyaz Aşk 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH BEYAZ AŞK 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk, bu akşam yayınlanan 12. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin yayınlanan 12. bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi başladı.

Siyah Beyaz Aşk'ın önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 13. bölümünde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, Siyah Beyaz Aşk 13. yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçti.

Siyah Beyaz Aşk'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak 13. bölüm fragmanıyla izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

SİYAH BEYAZ AŞK 12. BÖLÜM

Ferhat’la yolları ayrılan Aslı, hayatının onunla birlikte anlamlı hale geldiğini fark eder!

İçinde kalanları söylemek için yazdığı veda mesajında, Ferhat’a gerçek babasının Berber Necdet olmadığını söyleyen Aslı pişman olacak mı?

Namık, Aslı’yı ortadan kaldırmaya kararlıdır. Cüneyt ise kurduğu hain planla sadece Aslı’dan değil Ferhat’tan da kurtulmaya çalışmaktadır.

Yılmaz tarafından kaçırılan Aslı ölümle burun buruna gelir ancak Ferhat’ın onu kurtaracağına emindir.

Siyah Beyaz Aşk

Siyah Beyaz Aşk 13. bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı

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