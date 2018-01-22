Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında bu akşam yayınlanacak bölümün ipuçları var. Heyecanın bir an olsun düşmediği Siyah Beyaz Aşk'ta bu akşam da izleyici heyecanlı anlara tanık olacak. Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanında Aslı, Ferhat'ın tavırlarına isyan ediyor. Namık ise namlunun ucunda ve olayı anlayamadan vuruluyor.

Siyah Beyaz Aşk 14. Bölümde Ferhat, Azad Dağıstan'dan aldığı mektubu Ayhan'a götürmesiyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Mektubun içinde Ferhat'ın ölüm fermanı yazmaktadır.

Ferhat, karşısına çıkan tüm kötülüklerden Aslı'yı uzak tutmak istemektedir. Ferhat'ın karanlık dünyasının Aslı'dan uzak olabilmesi için yol ayrımı mantıklı olduğu düşünülür. Aslı'nın zorluklar karşısında kaçmayan kişiliği bu durumun önüne geçecektir.

Azad Dağıstan'ın mektubu büyük sınavın başlangıcıdır. Ferhat ve Azad arasında yapılacak dostluk, tüm düşmanlara karşı dik bir duruş sağlayacaktır. Şahin Cigal'in de düşmanı olan Azad, bu yolda Ferhat'ın yanında olacaktır.

Namık, silah namlusunun karşısında kendisini bulur. Tetiğinin çekilmesiyle ise ne olduğunu anlayamadan derin bir yara alır.

Masum bir insanı öldürdüğünü düşünen Yiğit, Ferhat’a patlarken, Suna da olanlardan onu sorumlu tutar. Yiğit’i korumayı başaramayan Ferhat, onu parmaklıkların ardından kurtarabilecek mi?

İdil ve Namık’ın düğün hazırlıkları yapılırken Namık, Yeter’in evden ayrılmasına karar verir. Bunca yıllık evinden kovulan Yeter, bunu Namık’ın yanına bırakmamaya kararlıdır ancak Namık’a karşı öfke dolu olan sadece Yeter değildir. Düğün gecesi hangi düşmanı Namık’ın karşısına çıkacaktır?

Kendisinin bir bataklık olduğuna inanan Ferhat, Aslı’yı korumak için ondan uzak durmaya karar verir. Ferhat’ın davranışlarına anlam veremeyen Aslı ise isyan eder. Ferhat, Aslı’dan uzak durabilecek midir yoksa, bir açıklama isteyen Aslı karşısında susabilecek midir?

Siyah Beyaz Aşk, merakla beklenen yeni bölümüyle 22 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SİYAH BEYAZ AŞK 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah Beyaz Aşk

siyah beyaz aşk fragman

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm

siyah beyaz aşk son bölüm

Siyah Beyaz Aşk özet

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER