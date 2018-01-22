Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D'de yayınlanan Siyah Beyaz Aşk 14. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin son bölümünün ardından izleyiciler 'Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Siyah Beyaz Aşk 14. bölüm özeti ve 15. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...

SİYAH BEYAZ AŞK 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk 14. bölümüyle seyircisiyle buluştu. Savcı Yiğit'in hapse girmesiyle Ferhat'ın büyük bir sınav verdiği Siyah Beyaz Aşk'ın 14. bölümünün ardından izleyiciler 'Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı' sorgularını hızlandırdı. Fakat Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

SİYAH BEYAZ AŞK 14. BÖLÜM ÖZETİ

Masum bir insanı öldürdüğünü düşünen Yiğit, Ferhat’a patlarken, Suna da olanlardan onu sorumlu tutar. Yiğit’i korumayı başaramayan Ferhat, onu parmaklıkların ardından kurtarabilecek mi?

İdil ve Namık’ın düğün hazırlıkları yapılırken Namık, Yeter’in evden ayrılmasına karar verir. Bunca yıllık evinden kovulan Yeter, bunu Namık’ın yanına bırakmamaya kararlıdır ancak Namık’a karşı öfke dolu olan sadece Yeter değildir. Düğün gecesi hangi düşmanı Namık’ın karşısına çıkacaktır?

Kendisinin bir bataklık olduğuna inanan Ferhat, Aslı’yı korumak için ondan uzak durmaya karar verir. Ferhat’ın davranışlarına anlam veremeyen Aslı ise isyan eder. Ferhat, Aslı’dan uzak durabilecek midir yoksa, bir açıklama isteyen Aslı karşısında susabilecek midir?

SİYAH BEYAZ AŞK OYUNCULARI

İbrahim Çelikkol (Ferhat), Birce Akalay(Aslı), Muhammet Uzuner (Namık), Arzu Gamze Kılınç (Yeter), Ece Dizdar (İdil), Deniz Celiloğlu (Yiğit), Cahit Gök (Cüneyt), Uğur Aslan(Cem), Sinem Ünsal(Gülsüm), Kadriye Kenter (Handan), Macit Koper (Azad)

Siyah Beyaz Aşk

Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk 14. bölüm

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