Siyah Beyaz Aşk dizisi 15. yeni bölümü için nefesler tutuldu. Yayınlanan fragmanlarıyla izleyiciyi iyice meraklandıran Siyah Beyaz Aşk'ta Gülsüm'ün doğum yaptığını öğrenen ferhat deliye dönüyor. Ferhat, faturayı kime kesecek? Cem, Aslı'dan Ferhat'tan ayrılmasını istiyor. Aslı bu isteğe ne cevap verecek. Ferhat'ta Cem ile aynı fikirde. Namık ölecek mi? sorusu da yine seyircinin merak ettiği konulardan oldu. İşte Siyah Beyaz Aşk'ta izleyiciye ipuçları veren yeni bölüm fragmanları...

SİYAH BEYAZ AŞK FRAGMANLARI

Namık için ölüm vakti geldi mi? Aslı'nın Ferhat'tan sakladığı sır ne? Namık silahla vurularak yere yığılmıştır. Namık o haldeyken ilk kontrolü Aslı yapar ve sessizlik o an başlar.

Namık'ın durumu için Ferhat, annesi Yeter'den şüphelenir. Sorusunu sorduğunda ise çok sert bir tepkiyle karşılaşır.

Cem, kardeşi Aslı'nın daha fazla belaya bulaşmadan Ferhat'tan ayrılmasını ister. Aslı, bu konuda sessiz kalmayı tercih ederken; Ferhat, Cem ile aynı görüştedir.

Ferhat, kız kardeşi Gülsüm'ün doğum yaptığını öğreniyor; ortalığı birbirine katıyor!

Ferhat, Abidin'in sandığı bebeğin kız kardeşi Gülsüm'ün dünyaya getirdiğini öğrenir. Yaşadığı şaşkınlık ve öfkeyle, hesabını Gülsüm'den sormaya kalkan Ferhat'a, Abidin ve Aslı engel olur. Aslı'ya yaptığı aşk itirafından sonra arkasından böyle bir iş çevirdiğini öğrenen Ferhat, adeta çılgına döner. Ferhat'ın öğrendiği bu gizli gerçek, tüm dengelerin değişmesine neden olur.

Ferhat ile Gülsüm'ün yüzleşmesi, gelecek fırtınanın fitilini ateşler. Ferhat, kız kardeşi Gülsüm'ü affedecek mi?

Aslı'nın kendisinden sakladığı sırla yüzleşen Ferhat, bunun hesabını kime kesecek?

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM

Masum bir insanı öldürdüğünü düşünen Yiğit, Ferhat’a patlarken, Suna da olanlardan onu sorumlu tutar. Yiğit’i korumayı başaramayan Ferhat, onu parmaklıkların ardından kurtarabilecek mi?

İdil ve Namık’ın düğün hazırlıkları yapılırken Namık, Yeter’in evden ayrılmasına karar verir. Bunca yıllık evinden kovulan Yeter, bunu Namık’ın yanına bırakmamaya kararlıdır ancak Namık’a karşı öfke dolu olan sadece Yeter değildir. Düğün gecesi hangi düşmanı Namık’ın karşısına çıkacaktır?

Kendisinin bir bataklık olduğuna inanan Ferhat, Aslı’yı korumak için ondan uzak durmaya karar verir. Ferhat’ın davranışlarına anlam veremeyen Aslı ise isyan eder. Ferhat, Aslı’dan uzak durabilecek midir yoksa, bir açıklama isteyen Aslı karşısında susabilecek midir?

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