Başrollerini İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Muhammet Uzuner, Ece Dizdar, Uğur Aslan ve Kadriye Kenter'in paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisi 15. bölümü ile ekranlara gelmişti. Siyah Beyaz Aşk dizisi 16. yeni bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Peki, Siyah Beyaz Aşk 16. yeni bölümde neler olacak? İşte Siyah Beyaz Aşk 16. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SİYAH BEYAZ AŞK 16. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Ferhat, Aslı’ya boşanmak istediğini söyleyemezken Aslı, Ferhat’ın kaçak dövüştüğünün farkındadır.

Abidin, Gülsüm’le evlenmeye karar verir. Necdet bebeği ve Gülsüm’ü korumak için Ferhat’ı ve tüm ailesini karşısına almaya hazır olan Abidin bunu sadece onları korumak için mi yapıyor? Ferhat, namlunun ucundaki Abidin’in kardeşiyle evlenmesine izin verecek mi? Ferhat’ın sevdiklerine sırt çevirdiğini düşünen Aslı, Gülsüm ve Ferhat arasında köprü görevi görmeye çalışır; ancak, Ferhat izin vermez. Ferhat, Aslı’yı ne kadar yaraladığını fark ettiğinde çok mu geç olacak?

SİYAH BEYAZ AŞK 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SİYAH BEYAZ AŞK 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeter, Namık’ı vurduğunu Aslı’ya itiraf eder. İkisinin arasındaki bu tehlikeli sır, İdil’in Ferhat’a gerçekleri söylemesiyle son bulur. Yeter, Ferhat’ın sorgulayan bakışları karşısında, Namık’ı neden vurduğunu açıklayabilecek mi?

Necdet bebeğin, Gülsüm’ün olduğu ortaya çıkınca Gülsüm kendini öldürmeye kalkar. Gülsüm’ü son anda kurtaran Abidin, onu Ferhat’ın gazabından koruyabilecek mi?

Ferhat her geçen gün karanlığının, sevgisizliğinin daha çok farkına varırken Aslı, Ferhat’ı bırakmamaya kararlı. Ferhat, Aslı’yı kendisinden uzak tutamazken Aslı, Ferhat’ın onu korumak için seçtiği yolu duyunca ne yapacak?

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