Siyah Beyaz Aşk 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Siyah Beyaz Aşk fragmanında Azad ile dertleşen Ferhat, Aslı'dan ayrılma kararından vaz mı geçecek? Fragmanın sonunda Aslı ile Ferhat'ın duygusal sahnesi ise izleyiciyi emraklandırdı. Peki şimdi ne olacak? İşte Siyah Beyaz Aşk y-16. yeni bölümüne dair detaylar...

SİYAH BEYAZ AŞK 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SİYAH BEYAZ AŞK 16. YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Aslı ve Ferhat, boşanacaklar mı? Azad Dağıstan, Ferhat'ın fikrini değiştirebilecek mi?

Azad ile dertleşen Ferhat, Aslı'dan boşanacağını söyler. Boşanmak istemesinin sebebinde ise Aslı'nın zarar görmemesi olduğunu açıklar. Azad, bu konuda Ferhat ile aynı görüşte değildir ve ona yol gösterici olmak ister.

Aslı ve Ferhat, birlikte son yolculuklarına mı çıkacak?

SİYAH BEYAZ AŞK 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yeter, Namık’ı vurduğunu Aslı’ya itiraf eder. İkisinin arasındaki bu tehlikeli sır, İdil’in Ferhat’a gerçekleri söylemesiyle son bulur. Yeter, Ferhat’ın sorgulayan bakışları karşısında, Namık’ı neden vurduğunu açıklayabilecek mi?

Necdet bebeğin, Gülsüm’ün olduğu ortaya çıkınca Gülsüm kendini öldürmeye kalkar. Gülsüm’ü son anda kurtaran Abidin, onu Ferhat’ın gazabından koruyabilecek mi?

Ferhat her geçen gün karanlığının, sevgisizliğinin daha çok farkına varırken Aslı, Ferhat’ı bırakmamaya kararlı. Ferhat, Aslı’yı kendisinden uzak tutamazken Aslı, Ferhat’ın onu korumak için seçtiği yolu duyunca ne yapacak?

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