Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Dizinin ekrana gelen 15. bölümü sonrasında yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, internette "Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı" ve "Siyah Beyaz Aşk 16. bölüm fragmanı" aramalarını arttırdı. Peki önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan yeni bölümde neler yaşanacak? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

SİYAH BEYAZ AŞK 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Muhammet Uzuner, Arzu Gamze Kılınç ve Deniz Celiloğlu gibi isimlerin yer aldığı Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölümü izleyicisiyle buluştu.

Dizinin sona eren 15. bölümü sonrasında önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçlarını edinmek isteyen izleyiciler, internette "Siyah Beyaz Aşk 16. yeni bölüm fragmanı" aramasını arttırdı.

Merakla beklenen Siyah Beyaz Aşk 16. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Ekrana gelecek olan 16. bölüm fragmanı ile birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

SİYAH BEYAZ AŞK 15. BÖLÜM

Yeter, Namık’ı vurduğunu Aslı’ya itiraf eder. İkisinin arasındaki bu tehlikeli sır, İdil’in Ferhat’a gerçekleri söylemesiyle son bulur. Yeter, Ferhat’ın sorgulayan bakışları karşısında, Namık’ı neden vurduğunu açıklayabilecek mi?

Necdet bebeğin, Gülsüm’ün olduğu ortaya çıkınca Gülsüm kendini öldürmeye kalkar. Gülsüm’ü son anda kurtaran Abidin, onu Ferhat’ın gazabından koruyabilecek mi?

Ferhat her geçen gün karanlığının, sevgisizliğinin daha çok farkına varırken Aslı, Ferhat’ı bırakmamaya kararlı. Ferhat, Aslı’yı kendisinden uzak tutamazken Aslı, Ferhat’ın onu korumak için seçtiği yolu duyunca ne yapacak?

SİYAH BEYAZ AŞK OYUNCU KADROSU

İbrahim Çelikkol - Ferhat Aslan karakteri

Birce Akalay - Aslı Çınar karakteri

Muhammet Uzuner - Namık Emirhan karakteri

Arzu Gamze Kılınç - Yeter Aslan karakteri

Ece Dizdar - İdil Yaman karakteri

Deniz Celiloğlu - Yiğit Aslan karakteri

Cahit Gök - Cüneyt Koçak karakteri

Uğur Aslan - Cem Çınar karakteri

Sinem Ünsal - Gülsüm Aslan karakteri

Kadriye Kenter - Handan Adaklı karakteri

Siyah Beyaz Aşk

Siyah Beyaz Aşk 16. bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk 15. bölüm özeti

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