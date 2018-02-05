Siyah Beyaz Aşk 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu merak ediliyor. Siyah Beyaz Aşk son bölümünde Abidin Gülsüm ile evlenmeye karar veriyor. Ancak kimseden destek göremiyor. Ailesine rest çeken Abidin'in dayısına "Dayı ben sevdiklerimi bırakamam ya şimdi çek vur beni ya da önümden çekil" sözleri izleyiciyi heyecanlandırdı. Aslı ise Ferhat ile Gülsüm'ün doğumuyla ilgili yüzleşirken, ilişkilerini sorgulamaya başlıyorlar. Ve yüzleşmenin sonunda Aslı, yüzüğü ile bir not bırakarak Ferhat'ı terk ediyor. Peki Siyah Beyaz Aşk 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Siyah Beyaz Aşk 17. yeni bölümü merakla bekleniyor. Yeni bölüm hakkında detayları öğrenmeye çalışan izleyici internette Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Ancak Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayıncı kuruluş tarafından yayınlnaır yayınlanmaz detayları haberimizden ulaşabilrisiniz.

SİYAH BEYAZ AŞK 16. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat, Aslı’ya boşanmak istediğini söyleyemezken Aslı, Ferhat’ın kaçak dövüştüğünün farkındadır.

Abidin, Gülsüm’le evlenmeye karar verir. Necdet bebeği ve Gülsüm’ü korumak için Ferhat’ı ve tüm ailesini karşısına almaya hazır olan Abidin bunu sadece onları korumak için mi yapıyor? Ferhat, namlunun ucundaki Abidin’in kardeşiyle evlenmesine izin verecek mi? Ferhat’ın sevdiklerine sırt çevirdiğini düşünen Aslı, Gülsüm ve Ferhat arasında köprü görevi görmeye çalışır; ancak, Ferhat izin vermez. Ferhat, Aslı’yı ne kadar yaraladığını fark ettiğinde çok mu geç olacak?

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