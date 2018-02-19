Siyah Beyaz Aşk bu akşam yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Siyah Beyaz Aşk’ta heyecan iyice arttı. Birbirlerine aşklarını itiraf ederek aralarındaki duvarları yıkan Aslı ile Ferhat’ın mutluluğu kısa sürdü. Aslı’nın ölüm emri verildi ve Özgür ile birlikte kaçırıldı. Peki Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH BEYAZ AŞK 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Siyah Beyaz Aşk’ın yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler “Siyah Beyaz Aşk 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu soruyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Siyah Beyaz Aşk yeni bölümüne dair gelişmeler geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜM ÖZETİ

Aslı ile Ferhat'ın mutlu hikayesi uzun sürmüyor; ikiliyi büyük bir tehlike bekliyor!

Aslı ile Ferhat, aralarındaki engelleri kaldırdıktan sonra kendilerini aşkın kollarına bırakırlar. Fakat bu mutluluk anları çok uzun sürmez. Ailelerinin başına gelen belaların sorumlusu olarak Aslı'yı gören Namık Emirhan, onun öldürülmesi için Cüneyt'e emir verir. Namık Emirhan'ın sağ kolu olmak isteyen Cüneyt, hırsları için Aslı'yı öldürmeye karar verir.

Aslı, yapılan plan sonucu kaçırılır. Ferhat'a bir kötü haber de Yiğit'in oğlu Özgür'den gelir. Özgür de kaçırılır ve Ferhat, kardeşi Yiğit ile birlikte hareket etmek durumunda kalır. Ferhat, Aslı'yı kurtarabilecek mi? Cüneyt, Namık Emirhan'ın gözüne girebilecek mi? Ferhat ile Namık Emirhan'ın yeni yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak?

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