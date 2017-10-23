Başrollerini İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Cem Çınar ve Handan Adaklı'nın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk 2. bölümü bu akşam yayınlanacak. Peki Siyah Beyaz Aşk 2. bölümde neler olacak? İşte Siyah Beyaz Aşk 2. bölüm fragmanı ve özeti...

Siyah Beyaz Aşk 2. bölümde;

Aslı'nın amacı zaman kazanıp evden kaçmaktır. Ancak Ferhat, Aslı'nın can evinden vurarak abisi Cem'in hayatıyla tehdit eder. Zaman gitgide azalıyor. Yeter'in fazla heveslenmesiyle Aslı, zorla yapacağı evlilik yolunda ilerlemektedir. Aslı, Ferhat'ı ve ailesinden kurtulup bu zorlu hayattan kurtulabilecek mi?Kardeşinin kaybolduğunu öğrenen Cem, dayısı Namık’ın karanlık işlerini açığa çıkarmaya çalışan savcı Yiğit’le birlik olup Aslı’yı aramaya çalışırlar. Ancak farkında bile olmadıkları bazı engellerle karşılaşmak zorunda kalırlar. Her şeye rağmen kardeşinin izini bulan Cem, onu bulup Ferhat’ın elinden alabilecek midir?

Yeter, Gülsüm’ün karnındaki bebek yüzünden onu iyice darlamaktadır. Gülsüm, bir an önce bu durumdan kurtulmak için Cüneyt’ten bir şeyler yapmasını ister. Cüneyt ise bilgisayarın peşine düşer ancak bir türlü işler istediği gibi gitmez ve üstelik Ferhat’a yalan söylemek zorunda kalır.

SİYAH BEYAZ AŞK 1. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ferhat babası kadar sevdiği Namık’ın bilgisayarının çalındığını öğrenir. Bilgisayarın içindeki belgelerin ortaya çıkması Namık’ın yıllardır hazırlandığı belediye başkanlığı seçimlerini kaybetmesi ve hapse girmesi demektir. Ferhat bilgisayarı çalan Adem’i yakalar ve tam konuşturacakken Adem vurulur. Ferhat’ın bilgisayarı bulabilmesi için Adem’i yaşatması gerekmektedir.

Genel cerrah olan Aslı, bir doktor arkadaşına yardım amacıyla onun yerine göreve gider ve kendini Ferhatların çiftliğinde bulur. Vurulmuş adamı ameliyat etmek zorundadır. Kanunsuz bir olaya karışmak istemeyen Aslı, Ferhat’ın oyununa gelip ameliyatı yapar.Aslı adamın hayatını kurtarıp çiftlikten elini kolunu salla sallaya çıkabileceğini düşünmektedir.

Oysa olaylar hiç de planladığı gibi gelişmez. Ferhat ve Aslı’nın hayatları o günden sonra bambaşka bir yöne doğru akmaya başlamıştı.

SİYAH BEYAZ AŞK OYUNCULARI

İbrahim Çelikkol (Ferhat Aslan)