Siyah Beyaz Aşk, son bölümüyle izleyiciyi yine derinden sarstı. Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisi, 19. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yayınlanan bölümü sonrasında izleyiciler önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan bölüm hakkında bilgi edinmek için yeni bölüm fragmanını bekliyor. Peki Siyah Beyaz Aşk 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH BEYAZ AŞK 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İzleyicilerin büyük merakla beklediği Siyah Beyaz Aşk 20. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında kritik ipuçları verilecek ve böylece akıldaki bazı soru işaretleri giderilecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında bu sayfa üzerinden ulaşabilirsiniz.

SİYAH BEYAZ AŞK 19. BÖLÜM ÖZETİ

Aslı'nın ağabeyi Cem, yaşam mücadelesini kazanabilecek mi?

Aslı'yı ortadan kaldırmayı planlayan Namık Emirhan, ölüm emrini vermişti. Aslı'yı bizzat Cüneyt'in öldürmesini emreden Namık Emirhan, Yiğit'in oğlu Özgür ve Aslı'nın kaçırılmasını sağlamıştı. Özgür için istenen fideyeyi ödeyen Namık Emirhan, kendi planladığı oyunu başarıyla oynamıştı. Özgür ve Aslı'yı kaçıranların peşine düşen Cem, bu olayın arkasında Cüneyt'in olduğunu öğrenmişti.

Gördükleri karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Cem'e karşı bir dakika bile düşünmeden ateş eden Cüneyt, onu da öldürmeye çalışır. Apar topar kaldırıldığı hastanede Aslı tarafından ameliyat olan Cem'in hayati tehlikesi devam eder. Aslı, ağabeyi Cem'i kurtarabilmek için her şeyi yapmaya hazırdır.

Cüneyt ise kendisini gören Cem'i öldürmekte kararlıdır. Ferhat ile Yiğit, bu olayın perde arkasını araştırırken, Cüneyt ifşa olmamak için büyük uğraş verir.

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