Aslı'nın abisinin ölümünün ardından yeni kararlar almak istemesi Siyah Beyaz Aşk yayınlanan son bölüme damga vurmuştu. Aslı için endişelenmeye devam eden Ferhat ise kız arkadaşının silahlar içinde bir yaşam geçirmesini istemediğini ifade etmişti. Yeni bölümde AS-FER ikilisini neler bekleyecek ve Siyah Beyaz Aşk 21. bölümde neler yaşanacak?

SİYAH BEYAZ AŞK 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Siyah Beyaz Aşk'ın yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ekrana gelen son bölümün ardından yeni bölümde neler yaşanacağı merak konusu oldu.

Siyah Beyaz Aşk'ın 21. yeni bölüm fragmanı tahminen Perşembe günü yayınlanacaktır. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sayfamızda olacaktır.

SİYAH BEYAZ AŞK 20. BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat’ın yanında kaldığı için Cem’i kaybettiğini düşünen Aslı, dönüştüğü kişiyi sorguladı. Aslı bu dönüşümle başa çıkabilecek mi?

Yiğit, Ferhat’ın gerçekleri bilmesi gerektiğini düşünürken Aslı, Ferhat’ı korumak için ona engel olmaya çalıştı. Yiğit, Ferhat’a Namık’ın oğlu olduğunu söyleyecek mi?

Ferhat, Abidin’le omuz omuza ailesine kimin saldırdığını bulmaya çalışırken, esas düşman yanları başındadır. Abisinin katilinin Cüneyt olduğunu anlayan Aslı onunla karşı karşıya kalınca ne yapacak?

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER