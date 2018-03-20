Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Siyah Beyaz Aşk dizisi, bu akşam 22. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bölümün sonunda Aslı bebeği aldırmak için hastaneye gitti. Ferhat'ta Aslı'yı durdurmak için hastaneye gitti. Ancak hastanenin kapıları kapalı olduğpu için Ferhat içeriye giremedi. Aslı bebği aldırdı mı? Birçok gelişmenin yaşandığı 22. bölüm sonrasında izleyiciler yeni bölüm fragmanını beklemeye koyuldu. Peki Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Beyaz Aşk 22. bölüm özeti ve detaylar...

SİYAH BEYAZ AŞK 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Muhammet Uzuner, Arzu Gamze Kılınç, Ece Dizdar ve Deniz Celiloğlu gibi isimlerin yer aldığı Siyah Beyaz Aşk dizisi, 22. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluştu. Sona eren 22. bölüm sonrasında bir sonraki hafta ekrana gelecek olan yeni bölüm hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler fragmanı beklemeye başladı.

Siyah Beyaz Aşk 23. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanla birlikte izleyicilere ipuçları verilecek.

SİYAH BEYAZ AŞK 22. BÖLÜM ÖZETİ

Aslı büyük bir kaza geçirirken koruyucu meleği yanındadır. Boşanma kararı alan Aslı ve Ferhat, kazanın ardından üç kişi olduklarını öğrenirler. Her şey bitti dedikleri anda Aslı’nın hamile olduğunu öğrenen çift, aldıkları bu haberle yeni bir başlangıç yapabilecek mi?

Azad hesabına köstebekliğe soyunan Cüneyt eve girebilmek için Gülsüm’ü kullanırken, Gülsüm vicdan azabıyla baş başa. Sevdiklerine ihanet etmek zorunda kalan Gülsüm’ün sırrı açığa çıkacak mı?

Emirhanların kapısını çalan misafir ise herkesi şok eder. En çok da Aslı için büyük sürpriz olacaktır…

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