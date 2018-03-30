Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm fragmanı için dizinin tutkunlarının bekleyişi sona erdi. Siyah Beyaz Aşk oldukça heyecanlı bir fragmanla yeni bölümden ipuçları verdi. Fragmanda, Aslı Ferhat'a hala hamile olduğu gerçeğini itiraf ediyor ve Ferhat ile birlikte olmak istediğini söylüyor. Ferhat şimdi ne yapacak? İşte o fragman...

SİYAH BEYAZ AŞK 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Aslı, Ferhat'tan sakladığı sırrı itiraf ediyor!

Ferhat, yaşadıkları olayların üstüne Aslı'yı terketmeyi kafasına koymuştur. Aslı ise Ferhat'tan hiçbir zaman ayrılmak istememektedir. Ferhat'ı kaybetme korkusunu engellemek için sakladığı büyük sırrı Ferhat'a itiraf eder.

SİYAH BEYAZ AŞK 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat’tan ayrılmayı kafasına koyan Aslı içinden onu sevdiğini haykırsa da geri adım atmaz, aldırmaktan vazgeçtiği bebeğini de tek başına büyütmeye kararlıdır. Aslı tüm bu kararların arkasında durabilecek mi? Ferhat gerçeği çok geç olmadan öğrenebilecek mi?

Bu arada Aslı ailesinden geriye kimsenin kalmadığını düşünürken hayatına giren yeğeni Jülide, büyük bir sırrı da beraberinde getirir. Aslı’nın bunca zaman ablasından ve annesinden ayrı kalmasına sebep olan büyük sır nedir? Genç, masum, mağdur görünen Jülide ile Aslı’nın hayatında neler değişecek?

Ferhat ise Namık’la birlikte hayatının en büyük işine adım atarken tehlikenin farkındadır. Aslı’yı ve bebeğini kaybettiğini düşünen Ferhat gözünü karartmış ölüme yürürken, Yiğit de aynı davanın peşindedir. Ferhat’ın karşısına çıkan Yiğit onu kaybetmemek için neleri göze alacak?

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