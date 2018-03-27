Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Bu akşam 23. bölümüyle ekrana gelen ve izleyicisiyle buluşan Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler, internette araştırma yapıyor. Peki Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

SİYAH BEYAZ AŞK 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisi, ekrana gelen 23. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Birçok gelişmenin yaşandığı 23. bölüm sonrasında izleyiciler, bir sonraki hafta yayınlanacak olan 24. bölüm hakkında ipuçları edinmek için fragmanı beklemeye başladı.

Siyah Beyaz Aşk 24. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. İzleyicilere sunulacak olan 24. yeni bölüm fragmanıyla birlikte yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

SİYAH BEYAZ AŞK 23. BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat’tan ayrılmayı kafasına koyan Aslı içinden onu sevdiğini haykırsa da geri adım atmaz, aldırmaktan vazgeçtiği bebeğini de tek başına büyütmeye kararlıdır. Aslı tüm bu kararların arkasında durabilecek mi? Ferhat gerçeği çok geç olmadan öğrenebilecek mi?

Bu arada Aslı ailesinden geriye kimsenin kalmadığını düşünürken hayatına giren yeğeni Jülide, büyük bir sırrı da beraberinde getirir. Aslı’nın bunca zaman ablasından ve annesinden ayrı kalmasına sebep olan büyük sır nedir? Genç, masum, mağdur görünen Jülide ile Aslı’nın hayatında neler değişecek?

Ferhat ise Namık’la birlikte hayatının en büyük işine adım atarken tehlikenin farkındadır. Aslı’yı ve bebeğini kaybettiğini düşünen Ferhat gözünü karartmış ölüme yürürken, Yiğit de aynı davanın peşindedir. Ferhat’ın karşısına çıkan Yiğit onu kaybetmemek için neleri göze alacak?

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