Siyah Beyaz Aşk'da heyecan dolu bir bölüm daha geride kaldı. Aslı, sakladığı bebek gerçeğini itiraf etti. Ferhat'a karşı bir adım daha atmış oldu. Peki Siyah Beyaz Aşk 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Beyaz Aşk 24. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

SİYAH BEYAZ AŞK 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Pazartesi günleri ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk dizisinde yeni bölüm için merak başladı. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler diziden gelecek tanıtım fragmanını bekliyorlar.

Geçen haftaya bakacak olursak Siyah Beyaz Aşk'ın 25. yeni bölüm fragmanı Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.

SİYAH BEYAZ AŞK 24. SON BÖLÜM

Ferhat’ın operasyona gitmesine engel olmaya çalışan Aslı, bebeği aldırmadığını itiraf eder. Aslı, ikinci kez eline aldığı silahı bu sefer kime doğrultacak?

Namık’ın değişen tavırlarına dayanamayan İdil, kapalı kapılar ardında intikam peşinde. İdil’in sabrını taşıran son damla ne olacak? Cüneyt ile yaptığı işbirliğinin sonu nereye varacak?

Baba olacağını öğrenen Ferhat yaşadığı dünyanın buna uygun olmadığını düşünürken, Yiğit onun yanında. Bebeğinin kalp atışını duyan Ferhat karanlık dünyasından çıkmak isterken Yiğit, Ferhat yüzünden karanlığa mı gömülecek?

Ailesinden geriye kalan tek kişi olduğu için Aslı, Jülide’ye dört elle sarılmışken, Jülide’nin karanlık yüzü yavaşça ortaya çıkıyor. Yıllar öncesinden Namık’la Jülide’yi buluşturan kirli geçmişte neler saklı?

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