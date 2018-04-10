Siyah Beyaz Aşk 26. yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu akşam 25. bölümüyle izleyiciyle buluşan Siyah Beyaz Aşk dizisinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan bölümü hakkında ipuçları edinmek isteyen izleyiciler, yeni bölüm fragmanı için bekleyişte. Peki Siyah Beyaz Aşk 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...
SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol, Birce Akala, Arzu Gamze Kılınç ve Deniz Celiloğlu gibi isimlerin yer aldığı Siyah Beyaz Aşk dizisi, 25. bölümüyle bu akşam ekrana geldi. Dizinin sona eren bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş başladı.
Siyah Beyaz Aşk dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizden takip edebilirsiniz.
SİYAH BEYAZ AŞK 25. SON BÖLÜM ÖZETİ
Aslı ile Ferhat, ilk defa kendileri için harekete geçiyor!
Kaçakçılara düzenlediği operasyon sonrası hedef haline gelen savcı Yiğit, sokak ortasında vurulur. Bu olay Ferhat’ı perişan eder ve Yiğit apar topar hastaneye kaldırılır. Yiğit, daha önceden deşifre olduğunu öğrenmiştir ve bu olaya karşı hazırlık yapmıştır. Giydiği koruma yelek sayesinde bu olaydan yara almadan kurtulmayı başarır.
Ferhat, kardeşi Yiğit’in vurulmasından sonra hayatına dair yeni kararlar alır. Aslı ve çocuğunu düşünmek zorunda olan Ferhat, her şeyi arkalarında bırakacakları yeni bir hayata hazırlanır. Aslı’nın, uzun zamandan beri beklediği bu teklif nihayet gelmiştir.
Aslı’dan intikam almak için gelen yeğeni Jülide, ortalığı karıştırmaya devam eder. Namık Emirhan ile yaşadığı gizli ilişkinin yankıları sürerken, Vildan ile dışarı çıktığı gece gizli bir gerçek öğrenir. Vildan ile Ferhat’ın ilişki yaşadığını Aslı’ya anlatan Jülide, yeni problemleri beraberinde getirir.
Yeter ise Azad Dağıstan’ın öldüğü haberini alır. Bu haberle yıkılan Yeter, neler yaşandığını öğrenmek ister. Öldürülen Azad Dağıstan’ın yankıları sürerken, Yeter kendisine bırakılmış mektubu alır.
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