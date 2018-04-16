Siyah Beyaz Aşk’ın 16 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde eve geri dönen Cüneyt, herkesin tepkisini çekti. Aslı’nın yeğeni Jülide’nin itirafı sonrası tüm aile şok oldu ve Cüneyt’in gelişi yeni hesaplaşmaları da beraberinde getirdi. Siyah Beyaz Aşk 27. yeni bölüm fragmanında ilk detaylar ortaya çıkacak.

SİYAH BEYAZ AŞK 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ferhat, intikam için kolları sıvadı ve Cüneyt’i öldürmeye yeltendi. Aslı’ya verdiği sözü tutmakta zorlanan Ferhat, önemli bir kararın eşiğine geldi. Yeni bölüm şimdiden merak ediliyor. Siyah Beyaz Aşk'ın yeni bölüm fragmanı geçen haftaya bakılırsa bu hafta içi yayınlanabilir.

SİYAH BEYAZ AŞK 26. SON BÖLÜM

Ferhat, Jülide’nin söylediklerinin doğru olup olmadığının peşine düşerken, bir yandan da Aslı’yı bu meseleden uzak tutmaya çalışır. Ancak, bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Eve geri dönen Cüneyt, Özge’yi kullanarak evde kalmayı amaçlar. Ancak Ferhat’ın bu konuda başka bir çözüm yolu olacaktır. Ferhat bir yandan da Cüneyt’e yardım eden köstebeğin peşindedir. Ferhat’ın bu yolda ulaşacağı kişi, onu şoke edecektir.

Ferhat’ın evden gitmesine mani olmak isteyen Namık’ın tercih ettiği yol başta Aslı olmak üzere evdeki herkesi şaşırtacaktır. Özge meselesi ile Aslı ve Ferhat’ın arasını açmayı planlayan Jülide hedefine ulaşacağını düşünürken, ev içerisinde kendisini bekleyen başka bir tehlikeden habersizdir.

Yiğit, Necdet cinayetinin arkasındaki sırrı çözmeye yaklaştıkça, önüne yeni engeller çıkar. Giderek Namık Emirhan ismine yaklaşan Yiğit hiç beklemediği bir tehlike ile karşı karşıya kalacaktır.

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