Başrollerinde İbrahim Çelikkol, Birce Akalay'ın yer aldığı Siyah Beyaz Aşk dizisinde bu hafta Ferhat'ın Aslı'dan gizlediği sır diziye damgasını burdu. Diğer yandan Yiğit tehlikeli sularda yüzmeye devam etti ve Namık'ın onu takip ettiğinin farkında değildi. Şimdi ise Siyah Beyaz Aşk 28. yeni bölüm fragmanı merak ediliyor.

SİYAH BEYAZ AŞK 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Siyah Beyaz Aşk dizisinin 27. bölümün ardından 28. yeni bölüm fragmanı izleyecisi tarafından merak ediliyor. Ferhat, Aslı’ya her şeyi itiraf edebilecek mi merakı izleyiciyi daha da heyecanlandırdı. Geçen haftaya bakacak olursak Siyah Beyaz Aşk'ın yeni bölüm fragmanı bu hafta içinde yayınlanacaktır.

SİYAH BEYAZ AŞK 27. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat, Özge sırrını Aslı’dan saklıyor olmanın ağırlığı altında giderek ezildi. Aşklarında böyle bir sırrın olmasını istemeyen Ferhat, Aslı’ya her şeyi itiraf edebilecek midir? Aslı ise Jülide hakkında hiçbir şey bilmediğinin farkına varır ve yeğeninin geçmişini araştırmak istedi. Jülide ve Vildan arasındaki yakınlık, Aslı’yı farkında olmadan Özge sırrını öğrenmeye yaklaştırdı. Ferhat, Aslı’yı Vildan’dan uzak tutmaya çalışsa da ikilinin yüzleşmelerine engel olması kolay olmadı.

Yiğit, Necdet cinayetindeki sırrı çözmeye yaklaştıkça giderek karanlık tarafa geçti. Kardeşindeki bu değişimi fark eden Ferhat, Yiğit’i durdurmak için harekete geçtiğinde kendi geçmişi ile ilgili büyük sırra yaklaştığından habersizdir. Yiğit’in adımlarını uzaktan izleyen Namık ise, Yiğit’in gerçeklere ulaşmasına engel olmak adına elinden geleni yapar.

Ancak bu uğurda aldığı bir karar kendisinin bile hesap edemeyeceği bir duruma neden oldu. Jülide ve İdil arasındaki gerginlik kimsenin tahmin edemeyeceği bir sonuç doğurur. Bu beklenmedik sonuca şahit olan sürpriz bir isim ise kurulacak yeni bir ittifakın habercisidir.

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