Siyah Beyaz Aşk 29. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Dizinin son bölümünde, Özge’nin Ferhat’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, evden gitmeye karar verdi. Ancak beklenmedik bir durum Aslı’nın gidiş planlarını bir süreliğine de olsa ertelemesine neden oldu. İntihar girişiminde bulunan Vildan’ın Ferhat ile ilgili umutları henüz bitmedi. İşte Siyah Beyaz Aşk 28. son bölüm özeti ve yeni bölüm fargmanına dair detaylar...

SİYAH BEYAZ AŞK 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Siyah Beyaz Aşk bu akşam yayınlanan bölümüyle izleyiciyi ekranlara kilitledi. İzleyici Siyah Beyaz Aşk'ın yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Ancak yayıncı kuruluş dizinin yeni bölüm fragmanını henüz yayınlamadı. Siyah Beyaz Aşk 29. yeni bölüme dair detaylar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz.

SİYAH BEYAZ AŞK 28. SON BÖLÜM ÖZETİ

Özge’nin Ferhat’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, evden gitmeye karar verir. Ancak beklenmedik bir durum Aslı’nın gidiş planlarını bir süreliğine de olsa ertelemesine neden olacaktır. Ferhat ise Aslı’nın gitmemesi için elinden geleni yapar. Aslı ve Ferhat aşkı önlerindeki bu büyük sınavdan yara almadan geçmeyi başarabilecek midir?

Öte yandan Ferhat’ın, Yusuf’tan edinmek istediği bilgi tüm hayatını değiştirecek niteliktedir. Namık, Ferhat’ı Yusuf’tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Ferhat giderek bu büyük sırra yaklaşır. Ancak bu yolda Ferhat’ın önüne hiç beklemediği bir engel çıkacaktır.

İntihar girişiminde bulunan Vildan’ın Ferhat ile ilgili umutları bitmiş değildir. Vildan’ın eve geri dönüşü, Aslı ve Ferhat aşkı üzerinde nasıl bir sonuç doğuracaktır? Abidin eve geri dönmek için Cüneyt’i yakalayıp Ferhat’a teslim etmenin planlarını yapar. Bu yolda destekçisi Gülsüm olacaktır. Cüneyt ise Jülide ile kurduğu yeni ittifakın sonuçlarından faydalanmak isterken, Abidin’in elinden kurtulabilmeyi başarabilecek midir?

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