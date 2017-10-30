Başrollerini İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Cem Çınar ve Handan Adaklı'nın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk 3. bölümü bu akşam yayınlanacak. Peki Siyah Beyaz Aşk 3. bölümde neler olacak? İşte Siyah Beyaz Aşk 3. bölüm fragmanı ve özeti...

SİYAH BEYAZ AŞK 3. BÖLÜM:ASLI GERÇEKLERİ SAKLAMAK ZORUNDA KALIYOR!

Siyah Beyaz Aşk 3. bölümde;

Cem ve Yiğit'in nikahı basmasıyla ağabeyinin hayatı ve istemediği bir evlilik yapmak zorunda kalan Aslı, Ferhat'la yaptığı anlaşmayı bozamaz. Cem'in bütün ısrarı üzerine gerçekleri söyleyemez. Üstelik Ferhat'la aynı evde yaşayıp, hem kendisi hemde ailesinin istemediği bir evlilik sürdürmesi gerekir.

Yiğit'le karşılaşmaları başta Yeter ve Namık olmak üzere ailedeki herkesi büyük etkiler. Yeter, özlediği oğluna yaklaşmak ister ancak Namık buna kesinlikle karşıdır. Cüneyt ise kendisinden habersiz bilgisayarın peşine düşen Ferhat'la karşı karşıya kalacak ve hayatıyla ilgili zor bir karar vermek zorunda kalacaktır.

Ferhat Aslı'dan, başta Sinan olmak üzere geçmişindeki her şeyden uzak durmasını ister. Aslı ise elinden geldiğince ona direnmeye çalışırken, Ferhat sayesinde bugüne kadar hiç tanışmamış olduğu kendi iç karanlığıyla tanışacaktır.

SİYAH BEYAZ AŞK 2. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Aslı'nın amacı zaman kazanıp evden kaçmaktır. Ancak Ferhat, Aslı'nın can evinden vurarak abisi Cem'in hayatıyla tehdit eder. Zaman gitgide azalıyor. Yeter'in fazla heveslenmesiyle Aslı, zorla yapacağı evlilik yolunda ilerlemektedir. Kardeşinin kaybolduğunu öğrenen Cem, dayısı Namık’ın karanlık işlerini açığa çıkarmaya çalışan savcı Yiğit’le birlik olup Aslı’yı aramaya çalışırlar. Ancak farkında bile olmadıkları bazı engellerle karşılaşmak zorunda kalır.

Yeter, Gülsüm’ün karnındaki bebek yüzünden onu iyice darlamaktadır. Gülsüm, bir an önce bu durumdan kurtulmak için Cüneyt’ten bir şeyler yapmasını ister. Cüneyt ise bilgisayarın peşine düşer ancak bir türlü işler istediği gibi gitmez ve üstelik Ferhat’a yalan söylemek zorunda kalır. SİYAH BEYAZ AŞK OYUNCULARI İbrahim Çelikkol (Ferhat Aslan) 11 yaşındayken babasının gözlerinin önünde öldürülmesiyle bütün hayatı değişir. Tertemiz hayat dolu bir çocuk olan Ferhat, dayısı Namık sayesinde kirli işlere bulaştırılır ve ailesi için kendisini feda eder. Namık’ın sağ kolu ve en güvendiği kişidir. Namık’ın bütün karanlık işlerini yapar. Korkusuz ve yeri geldiğinde acımasızdır. İçindeki sevgiyi sonsuza dek gömdüğüne inanır. Birce Akalay (Aslı Çınar) Lise çağında babasını kaybeder. Hayata olan bağlılığı, umudunu hiç kaybetmemesi ve mücadeleci kişiliği onu ayakta tutar. Ağabeyi Cem ile birlikte yaşar. Başarılı ve yardımsever bir genel cerrahtır. Bağımsız ruhludur. Hayat doludur. İnsanların sevgi ve emekle değişebileceklerine, iyileşebileceklerine inancı tamdır. Muhammet Uzuner (Namık Emirhan) Annesi ve babasını kaybettikten sonra kardeşlerine bakabilmek için her işe girip çıkmış, en sonunda da kirli işlere bulaşmıştır. Yaşadığı zorluklar Namık’ı hırslı ve acımasız biri haline getirmiştir. Politikaya atılmaya karar verdikten sonra işleri Ferhat’a devredip, yardımsever bir iş adamı kimliğine bürünmüştür. Belediye başkanlığı seçimlerine hazırlanmaktadır. Amacına ulaşmak için her yolun mübah olduğuna inanır. Arzu Gamze Kılınç (Yeter Aslan) Beş çocuklu yoksul bir ailede büyümüştür. Zorla istemediği bir adamla evlendirilir. Yeter, mutsuzluğunun hıncını çocuklarından çıkarır. Hırsları yüzünden büyük hatalar yapar, bu da çocuklarının ona karşı cephe almasına neden olur. Özellikle Ferhat’la arasında yıkılmaz bir duvar vardır. Yeter’in en büyük isteği Ferhat’ın sevgisini yeniden kazanabilmektir. Ece Dizdar (İdil Yaman) İzmir’de doğmuştur. Zeki ve başarılı olan İdil, ailesinin maddi imkansızlıkları nedeniyle çalışarak eğitim hayatını sürdürmüştür. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi okumuştur. İşinde çok başarılıdır. Namık’ın siyaset danışmanıdır. Güçlü ve iktidar sahibi erkeklerden hoşlanır. Deniz Celiloğlu (Yiğit Aslan) Babası Necdet’in ölümü, Yiğit’in hayatının dönüm noktası olmuştur. Çok sevdiği ağabeyi Ferhat’ın yavaş yavaş kötülerin dünyasına geçişine tanıklık etmiştir. Yiğit, ağabeyinin aksine babası gibi dürüst ve iyi bir adam olmayı seçmiş ailesiyle bağlarını koparmış ve savcı olmuştur. Başarılı ve gözü kara bir savcıdır. Bütün suçluların adalet önünde hesap vermesi gerektiğini düşünür. Evli ve bir çocuk babasıdır. Cahit Gök (Cüneyt Koçak) Yetimhanede büyümüştür. Kirli işlere çocuk yaşta bulaşmıştır. Namık’la tanışınca hayatı değişmiştir. Refaha kavuşmuştur. Namık’ın yeğeni Vildan’la evlidir. Bir kız çocuğu vardır. Namık’ın, Ferhat’tan sonra en güvendiği adamıdır. Uğur Aslan (Cem Çınar) İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babasını kaybettikten sonra ailenin reisi olmuştur ve bu uğurda hayallerinden vazgeçmiştir. Kardeşi Aslı için canını verir ama babasının ölümüne neden olduğunu düşündüğü ablası Leyla’yı hayatından çıkarmıştır. Başarılı ve korkusuz bir başkomiserdir. Sinem Ünsal (Gülsüm Aslan) Ferhat ve Yiğit’in kız kardeşidir. Ailenin en küçüğü olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüştür. Cüneyt’e olan platonik aşkına karşılık bulması onun en büyük mutluluğu olmuştur. İmkansız gibi görünen bu ilişkiyi evlilikle sonlandırmak tek arzusudur. Kadriye Kenter (Handan Adaklı) Namık’ın ablasıdır. Öksüz ve yetim kaldıktan sonra Namık’la birlikte kardeşlerine bakmıştır. Çektiği zorluklar Handan’ı hırslı biri haline getirmiştir. Hayatı boyunca Namık’ın en büyük destekçisi olmuştur. Oğlu Abidin yerine Ferhat’ın, Namık’ın gözbebeği olmasından memnun değildir. İsteklerine ulaşmak konusunda asla acele etmez sabırla bekleyerek gerçekleşmesini sağlar.

Siyah Beyaz Aşk

Siyah Beyaz Aşk 3. bölüm