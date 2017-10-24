Yeter, Gülsüm’ün karnındaki bebek yüzünden onu iyice darlamaktadır. Gülsüm, bir an önce bu durumdan kurtulmak için Cüneyt’ten bir şeyler yapmasını ister. Cüneyt ise bilgisayarın peşine düşer ancak bir türlü işler istediği gibi gitmez ve üstelik Ferhat’a yalan söylemek zorunda kalır.

İbrahim Çelikkol (Ferhat Aslan)

11 yaşındayken babasının gözlerinin önünde öldürülmesiyle bütün hayatı değişir. Tertemiz hayat dolu bir çocuk olan Ferhat, dayısı Namık sayesinde kirli işlere bulaştırılır ve ailesi için kendisini feda eder. Namık’ın sağ kolu ve en güvendiği kişidir. Namık’ın bütün karanlık işlerini yapar. Korkusuz ve yeri geldiğinde acımasızdır. İçindeki sevgiyi sonsuza dek gömdüğüne inanır.

Birce Akalay (Aslı Çınar)

Lise çağında babasını kaybeder. Hayata olan bağlılığı, umudunu hiç kaybetmemesi ve mücadeleci kişiliği onu ayakta tutar. Ağabeyi Cem ile birlikte yaşar. Başarılı ve yardımsever bir genel cerrahtır. Bağımsız ruhludur. Hayat doludur. İnsanların sevgi ve emekle değişebileceklerine, iyileşebileceklerine inancı tamdır.

Muhammet Uzuner (Namık Emirhan)