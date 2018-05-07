Siyah Beyaz Aşk 29. bölümde Ferhat’ın “git” demesi ile masalın bittiğini kabul eden Aslı, kalbi kırılmış bir şekilde evi terk etti. Yeni bir hayata başlamaya kararlı olan Aslı için aşkını geride bırakmak mümkün olabilecek midir? Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu yeni bölümüyle 14 Mayıs Pazartesi ekrana gelecek. Siyah Beyaz Aşk 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH BEYAZ AŞK 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Siyah Beyaz Aşk dizisinin 29. bölümün ardından 30. yeni bölüm fragmanı izleyecisi tarafından merak ediliyor. Ferhat, Aslı’yı bırakacak mı merakı izleyiciyi daha da heyecanlandırdı. Geçen haftaya bakacak olursak Siyah Beyaz Aşk'ın yeni bölüm fragmanı bu hafta içinde yayınlanacaktır.

SİYAH BEYAZ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hülya ve Dilsiz’in düğünü Ferhat ile Aslı’yı tekrar bir araya getirecekken düğün gecesi ortaya çıkan beklenmedik tehlike kimi hedef alacaktır? Düğünde yaşanan şok edici olay, Yiğit’in eline Namık Emirhan’ı hapse attıracak çok önemli bir kozu vermiş olacaktır. Yiğit, hedefine doğru ilerlerken atacağı adımlar Ferhat’ı da hayatının en önemli sırrı ile yüzleşmenin eşiğine kadar getirecektir. Ferhat, Namık ile büyük yüzleşmesine giderken, Yiğit’in kurduğu plan başarılı olabilecek midir?

Vildan’ın Ferhat ile ilgili umutlarını iyice artıracaktır. Ancak, Aslı ve Ferhat aşkının arasına girebilmenin sandığı kadar kolay olmayacağını gören Vildan hayatı ile ilgili önemli bir karar vermenin eşiğine gelir. Vildan’ın bu kararı ne olacaktır?

Cüneyt, Abidin ve Gülsüm’ün kendisine kurdukları oyunu bozduğunu sanırken Gülsüm’ün beklenmedik hamlesi işleri tersine çevirecektir. Gülsüm, Abidin’in eve geri dönmesinin yolunu açarken, Cüneyt ise işlediği hangi suçun bedelini ödemek zorunda kalacaktır?

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