Siyah Beyaz Aşk 31. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümü sonrasında merak ediliyor. Dizinin izleyicileri, Siyah Beyaz Aşk'ın bu akşam ekranlara gelen bölümüyle ekrana kilitlendi. Ferhat, polislerin elinden kurtulmayı başaran Namık’ın peşine düşer. Tek amacı polislerden önce Namık’ı bulup, Necdet’in intikamını almaktır. Bu uğurda etrafında ne varsa yakıp yıkmaktan çekinmeyecektir. İşte Siyah Beyaz Aşk 31. yeni bölüm fragmanına dair detaylar ve son bölüm özeti.

SİYAH BEYAZ AŞK 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı, dizinin ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayıncı kuruluş tarafından yayınlanmadı. Dizi ile ilgili yaşanacak tüm gelişmeler haberimizde olacak.

SİYAH BEYAZ AŞK 30. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat, polislerin elinden kurtulmayı başaran Namık’ın peşine düşer. Tek amacı polislerden önce Namık’ı bulup, Necdet’in intikamını almaktır. Bu uğurda etrafında ne varsa yakıp yıkmaktan çekinmeyecektir. Aslı ise Ferhat’ın geri dönüşü olmayan bir hata yapmaması için elinden geleni yapacaktır. Bu yolda Ferhat’ı Namık’tan uzak tutmak için Aslı’nın yapacakları ikilinin aşkı arasında yeni engellerin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Aslı, Ferhat’ın öfkesini aşkları ile dizginlemeyi başarabilecek midir?

Namık polislerin elinden kaçmayı başardıktan sonra kaçak hayatı yaşamaya başlar. Ferhat, her yerde kendisini ararken, Namık da Ferhat’tan kolay kolay vazgeçmeyeceğini gösterecektir. Namık’ın Ferhat’ı tekrar kendi tarafına çekebilmek için tercih ettiği yol ne olacaktır?

Gülsüm, kendilerini yıllarca Namık’a mahkûm edenin Ferhat olduğunu düşündüğü için abisine karşı öfkelidir. Yeter ise yıllardır sakladığı gerçeğin ortaya çıkışı ile evlatlarını kaybetmenin eşiğine gelecektir. Tüm yaşananlara rağmen Yeter’in çocuklarını ve ailesini bir arada tutması mümkün olabilecek midir?

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