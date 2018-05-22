Siyah Beyaz Aşk 31. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde, Ferhat, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olan Aslı'yı kurtarabildi mi? Dizinin son bölümünün ardından gelecek bölümü merak edilmeye başlandı. Peki, Siyah Beyaz Aşk 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Siyah Beyaz Aşk son bölüm özeti...

SİYAH BEYAZ AŞK 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Siyah Beyaz Aşk 31. bölümüyle ekrana geldi. İzleyiciler yeni bölümü beklemeye başladı. Fakat dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Siyah Beyaz Aşk'ın 32. yeni bölüm fragmanının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

SİYAZ BEYAZ AŞK 31. SON BÖLÜM ÖZETİ

Namık’ın babası olduğunu öğrenen Ferhat, bu büyük gerçek ile yüzleşmek zorunda kalır. Ferhat, Namık’a doğrulttuğu silahı indirmeyi mi tercih edecek yoksa Namık’ın cezasını kendi elleriyle mi verecektir?

Açığa çıkan bu büyük sır Aslı ve Ferhat aşkı için de yeni bir sınav anlamına gelmektedir. Ferhat, Aslı dâhil çevresindeki herkesten uzaklaşmayı tercih edecekken, Aslı her şeye rağmen Ferhat’ı yalnız bırakmamak için elinden geleni yapacaktır. Aslı, Ferhat’ın yaralarını aşkları ile tedavi etmeyi başarabilecek midir?

Ferhat’ı sonsuza dek kaybettiğini düşünen Yeter’in kendi hayatı ile ilgili çok önemli bir gerçek ortaya çıkacaktır. Yeter’in herkesten sakladığı bu büyük sır nedir?

İdil’in ortadan kaybolmasının polisler tarafından araştırılması Jülide’yi tedirgin eder. Cüneyt ile birlikte yeni bir başlangıç yapmanın planlarını kurarlar. Ancak bu yeni başlangıçtan önce Jülide’nin Aslı ile göreceği bir hesabı vardır. Jülide’nin intikam için gidebileceği son nokta neresidir?

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