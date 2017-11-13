Siyah Beyaz Aşk 5. bölüm izle! Siyah Beyaz Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı, Siyah Beyaz Aşk dizisinin 5. bölümü dün akşam izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan 5. bölümü izleyemeyen vatandaşlar, internet üzerinde "Siyah Beyaz Aşk 5. bölüm izle" aramasını yapıyor. Öte yandan yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler de "Siyah Beyaz Aşk 6. bölüm fragmanı" aramasını yapmaya başladı. Peki Siyah Beyaz Aşk 5. bölüm nasıl izlenir? Siyah Beyaz Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SİYAH BEYAZ AŞK 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kadrosunda İbrahim Çelikkol, Birce Akalay, Muhammet Uzuner, Arzu Gamze Kılınç, Ece Dizdar ve Deniz Celiloğlu gibi isimlerin yer aldığı Siyah Beyaz Aşk dizisinin 6. bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. "Siyah Beyaz Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?" diye araştıran izleyiciler, yeni bölümde neler yaşanacağını merakla bekliyor.

Siyah Beyaz Aşk 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan 6. bölüm fragmanıyla birlikte izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

SİYAH BEYAZ AŞK 5. BÖLÜM

Aslı daha Ferhat'la yaşadığı yakınlaşmanın şokunu atlatamadan, istemeden de olsa Gülsüm ve Yeter'in sırrına dahil olmak zorunda kalır.

SİYAH BEYAZ AŞK 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yeter ise bu soruna kökten bir çözüm bulmak için kolları sıvar.

Cem ise artık gizlice ailenin içine girmenin yollarını aramaktadır ve bilmeden Aslı'yı da bu işe alet edecektir. Ferhat ise bir yandan kardeşi Yiğit'i Namık'tan korumak için elinden geleni yaparken bir yandan da Aslı'nın kendisinden gizli bir şeyler çevirdiğinden şüphelenir ve onu iyice göz hapsine alır.

Acaba Aslı Ferhat'a yakalanmadan planlarını gerçekleştirebilecek midir?

SİYAH BEYAZ AŞK 4. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Aslı, Ferhat’ı bıçakladığı anda kendi içindeki siyahla tanışır ve büyük bir sarsıntı yaşar. Asla yapmam dediği şeyi yapmış ve bir insana zarar vermiştir. Aslı başına geleceklerden endişelenirken, Ferhat onu ailesinin yaşadığı malikaneye götürür. Aslı onları tanıdıkça, bu ailenin sırları içinde yaşamak zorunda bırakılmanın, kendisi için aslında nasıl büyük bir ceza olduğunu daha iyi anlar.

Cem ve Yiğit, Namık ve Ferhat’ın kirli dünyasını açığa çıkarmak için her yolu denemeye devam ederler. Handan ise Yeter’le zorunlu bir ittifak kurmak durumunda kalır.

Esra’nın durumu ciddileşir, bir an önce ameliyat edilmesi gerekmektedir. Aslı, Ferhat’a kendisine izin vermesi için yalvarır. Tam ümidini kestiği anda Ferhat ameliyata girmesini sağlar. Ancak ameliyattan sonra Aslı’yı bir sürpriz beklemektedir. Aslı öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşar ve yeniden Ferhat’la karşı karşıya gelmişti.

SİYAH BEYAZ AŞK OYUNCULARI

İbrahim Çelikkol (Ferhat Aslan)

Birce Akalay (Aslı Çınar) Muhammet Uzuner (Namık Emirhan) Arzu Gamze Kılınç (Yeter Aslan) Ece Dizdar (İdil Yaman) Deniz Celiloğlu (Yiğit Aslan) Cahit Gök (Cüneyt Koçak) Uğur Aslan (Cem Çınar) Sinem Ünsal (Gülsüm Aslan) Kadriye Kenter (Handan Adaklı)

Siyah Beyaz Aşk

Siyah Beyaz Aşk 5. bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm