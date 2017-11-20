Siyah Beyaz Aşk 6. bölüm fragmanı ve özeti...

Kanal D ekranlarında 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak Siyah Beyaz Aşk’da, heyecanlı sahneler yaşanacak. Ferhat'ın yavaş yavaş gönlünü kaptırarak Aslı'ya aşık olduğunu düşünmeye başlayan Namık, Ferhat’tan beklemediği bir tepki alacak. Ferhat peşlerindeki adamlardan Aslı’yı korumak için bir dağ evine götürür. Fakat bu dağ evinde de izleri bulunur ve heyecanlı bir kovalamaca yaşanır. Ferhat ile Aslı peşlerindeki adamlardan kurtulabilecek mi? Cevabı, Siyah Beyaz Aşk’ın 6. bölümünde olacak.

SİYAH BEYAZ AŞK 6. BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat ve Aslı, peşindeki adamlardan kurtulmayı başarabilecek mi?

Namık, Ferhat'ın yavaş yavaş gönlünü kaptırarak Aslı'ya aşık olduğunu düşünmeye başlar. Bu düşündüğünü Ferhat'a söylediğinde ise umursamaz bir tavırla karşılaşır.

Ferhat ve Aslı'nın peşinde onlara zarar verebilecek adamlar vardır. Ferhat, Aslı'nın güvenliği için bilinmez bir dağ evinde kalmanın uygun olacağını düşünür. Fakat bu dağ evi gizlenmek için yeterli olmayacaktır. Ferhat ve Aslı'nın peşindekiler, sadece Aslı'yı sağ istediği için bu kovalamacada büyük bir kayıp olabilir. Ferhat, Aslı'yı güvende tutabilecek mi?

Siyah Beyaz Aşk, heyecan dolu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

SİYAH BEYAZ AŞK FRAGMAN

SİYAH BEYAZ AŞK 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN

SİYAH BEYAZ AŞK 5. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Gülsüm'ün sırrına Aslı da ortak oluyor!

Gülsüm'ün şiddetli doğum sancıları başlamıştır. Fakat abisi Ferhat'tan korktukları için hastaneye gidemezler. Ferhat, Gülsüm'ün hamile olduğunu öğrendiğinde olacaklardan herkes çok korkar. Aslı, Gülsüm'ün sağlıklı bir doğum yapabilmesi için yardımcı olmaya çalışır. Bu gerçeği asla Ferhat'ın öğrenmemesi için Yeter, sert bir dille uyarır.

SİYAH BEYAZ AŞK OYUNCULARI

İbrahim Çelikkol (Ferhat Aslan)

Birce Akalay (Aslı Çınar)

Muhammet Uzuner (Namık Emirhan)

Arzu Gamze Kılınç (Yeter Aslan)

Ece Dizdar (İdil Yaman)

Deniz Celiloğlu (Yiğit Aslan)

Cahit Gök (Cüneyt Koçak)

Uğur Aslan (Cem Çınar)

Sinem Ünsal (Gülsüm Aslan)

Kadriye Kenter (Handan Adaklı)

Siyah Beyaz Aşk

Siyah Beyaz Aşk 6. bölüm

Siyah Beyaz Aşk 6. bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm