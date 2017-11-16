Siyah Beyaz Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisi, Pazartesi akşamı ekrana gelen 5. bölümüyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin yeni bölüm fragmanını bekleyen izleyiciler ise, "Siyah Beyaz Aşk 6. bölüm fragmanı" aramasını yapmaya başladı. Peki Siyah Beyaz Aşk 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar.
Pazartesi akşamı 5. bölümüyle ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk dizisi, izleyicilerin beğenisini kazandı ve yeni bölüm fragmanı çin heyecanlı bekleyiş başladı. Yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler, "Siyah Beyaz Aşk 6. bölüm fragmanı" ve "Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı.
Siyah Beyaz Aşk dizisinin 6. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı an bu haber üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Yayınlanacak olan Siyah Beyaz Aşk 6. bölüm fragmanı ile izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.
Pazartesi akşamı ekrana gelen Siyah Beyaz Aşk dizisinin 5. bölümünde;
Aslı, Ferhat'ın kendisini öpmesiyle beklemediği bir darbe daha alır ve onun başka bir yüzüyle daha tanışmış olduğunu düşünür. Oysa Ferhat, yıllardır içine hapsettiği duyguları Aslı'nın yanında bir anlığına da olsa kontrol edemediğini fark eder ve bu durum onu oldukça sarsar.
Aslı daha Ferhat'la yaşadığı yakınlaşmanın şokunu atlatamadan, istemeden de olsa Gülsüm ve Yeter'in sırrına dahil olmak zorunda kalır. Yeter ise bu soruna kökten bir çözüm bulmak için kolları sıvar.
Cem ise artık gizlice ailenin içine girmenin yollarını aramaktadır ve bilmeden Aslı'yı da bu işe alet edecektir. Ferhat ise bir yandan kardeşi Yiğit'i Namık'tan korumak için elinden geleni yaparken bir yandan da Aslı'nın kendisinden gizli bir şeyler çevirdiğinden şüphelenir ve onu iyice göz hapsine alır. Acaba Aslı Ferhat'a yakalanmadan planlarını gerçekleştirebilecek midir?
İbrahim Çelikkol (Ferhat Aslan karakteri)
Birce Akalay (Aslı Çınar karakteri)
Muhammet Uzuner (Namık Emirhan karakteri)
Arzu Gamze Kılınç (Yeter Aslan karakteri)
Ece Dizdar (İdil Yaman karakteri)
Deniz Celiloğlu (Yiğit Aslan karakteri)
Cahit Gök (Cüneyt Koçak karakteri)
Uğur Aslan (Cem Çınar karakteri)
Sinem Ünsal (Gülsüm Aslan karakteri)
Kadriye Kenter (Handan Adaklı karakteri)
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