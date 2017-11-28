Siyah Beyaz Aşk 7. bölüm izle - Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk, dün akşam ekrana gelen 7. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin yayınlanan 7. bölümünün ardından izleyiciler yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçti. Öte yandan dizinin 7. bölümünü izleyemeyen vatandaşlar da "Siyah Beyaz Aşk 7. bölüm izle" aramasını yapmaya başladı. Peki Siyah Beyaz Aşk 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

SİYAH BEYAZ AŞK 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ferhat ve Aslı'nın aşk hikayesini konu edinen Siyah Beyaz Aşk, 7. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Diziyi izleyemeyen izleyiciler, "Siyah Beyaz Aşk 7. bölüm izle" aramasını yapıyor. Öte yandan yeni bölüm fragmanı için bekleyiş başladı. Peki Siyah Beyaz Aşk 8. yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. İzleyicilere sunulacak olan yeni bölüm fragmanıyla birlikte Siyah Beyaz Aşk 8. bölüm hakkında ipuçları verilecek.

SİYAH BEYAZ AŞK 7. BÖLÜM ÖZETİ

SİYAH BEYAZ AŞK 7. BÖLÜM İZLE

Gülsüm’ün bebeğinin babası Cüneyt olduğunu öğrenen Safiye, Gülsüm’ün hışmına uğrar. Safiye’yi öldürdüğünü düşünen Gülsüm kaçarken Şahin’in eline düşer.

Ameliyattan yeni kalkmış olan Ferhat ise kardeşini kurtarmak için yola çıktığında yanında Aslı vardır. Gülsüm’ün yem olduğu, Şahin’in asıl hedefinin kendileri olduğunu anlarlar.

Ferhat ve Aslı, Şahin’in alev kapanından çıkabilecekler mi?

Siyah Beyaz Aşk

Siyah Beyaz Aşk 7. bölüm izle

Siyah Beyaz Aşk 8. bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı