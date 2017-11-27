Siyah Beyaz Aşk 7. bölümde; Ferhat'ın ölüm savaşı

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisi, bu akşam 7. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. 6. bölümde Ferhat'a saklandığı yerde saldırı düzenlenmişti. Peki, Siyah Beyaz Aşk 7. bölümde neler yaşanacak? İşte Siyah Beyaz Aşk 7. bölüm fragmanı ve özeti...

SİYAH BEYAZ AŞK 7. BÖLÜMDE; FERHAT'IN ÖLÜM KALIM SAVAŞI

Siyah Beyaz Aşk 7. bölümde;

Ferhat sakat kalma riskini taşıyan bir ameliyata girer. Ameliyatı Aslı yapacaktır. Nefretle aşk arasında savrulan Aslı, bu sefer de Ferhat’ın ölüm kalım savaşı arasında sıkışır.

Gülsüm’ün bebeğinin babası Cüneyt olduğunu öğrenen Safiye, Gülsüm’ün hışmına uğrar. Safiye’yi öldürdüğünü düşünen Gülsüm kaçarken Şahin’in eline düşer.



Ameliyattan yeni kalkmış olan Ferhat ise kardeşini kurtarmak için yola çıktığında yanında Aslı vardır. Gülsüm’ün yem olduğu, Şahin’in asıl hedefinin kendileri olduğunu anlarlar.

Ferhat ve Aslı, Şahin’in alev kapanından çıkabilecekler mi?

SİYAH BEYAZ AŞK 6. BÖLÜM ÖZETİ

Ferhat'ın peşindeki adamlar, Aslı'nın endişelenmesine sebep olur. Ferhat, Aslı'nın da güvenliği için bir dağ evinin doğru yer olacağını düşünür.

Fakat Ferhat'ın peşindekiler, o gizli yeri bularak saldırı düzenler. Aslı, tek başına saldırganlarla mücadele ederken; Ferhat ona yardım edebilecek mi?

SİYAH BEYAZ AŞK OYUNCULARI

İbrahim Çelikkol (Ferhat Aslan karakteri)

Birce Akalay (Aslı Çınar karakteri)

Muhammet Uzuner (Namık Emirhan karakteri)

Arzu Gamze Kılınç (Yeter Aslan karakteri)

Ece Dizdar (İdil Yaman karakteri)

Deniz Celiloğlu (Yiğit Aslan karakteri)

Cahit Gök (Cüneyt Koçak karakteri)

Uğur Aslan (Cem Çınar karakteri)

Sinem Ünsal (Gülsüm Aslan karakteri)

Kadriye Kenter (Handan Adaklı karakteri)

Siyah Beyaz Aşk

Siyah Beyaz Aşk 7. bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk 7. bölüm