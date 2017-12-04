Siyah Beyaz Aşk 8. bölümde; Aslı bütün sırları anlatır!

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisi, bu akşam 8. bölümü ile izleyicisiyle buluşacak. 8. bölümde Aslı, Savcı Yiğit'e bütün sırları açıklar. Peki, Siyah Beyaz Aşk 8. bölümde neler yaşanacak? İşte Siyah Beyaz Aşk 8. bölüm fragmanı ve özeti...
Siyah Beyaz Aşk 8. bölümde;
Gülsüm’ü kurtarmak için beraber hareket eden Aslı ve Ferhat, birbirlerini tanıma yolunda bir adım daha atarlar. Üst üste yaşanan gerilimden yorulan Aslı, tüm dengeleri değiştirecek bir hamle yapar ve savcı Yiğit’e her şeyi anlatmaya karar verir.
Ferhat ise Aslı’nın, Yiğit’e gittiğini öğrenir ancak engellemez. Merakla Aslı’nın ne yapacağını bekler…
Ferhat sakat kalma riskini taşıyan bir ameliyata girer. Ameliyatı Aslı yapacaktır. Nefretle aşk arasında savrulan Aslı, bu sefer de Ferhat’ın ölüm kalım savaşı arasında sıkışır.
Gülsüm’ün bebeğinin babası Cüneyt olduğunu öğrenen Safiye, Gülsüm’ün hışmına uğrar. Safiye’yi öldürdüğünü düşünen Gülsüm kaçarken Şahin’in eline düşer.Ameliyattan yeni kalkmış olan Ferhat ise kardeşini kurtarmak için yola çıktığında yanında Aslı vardır.
Gülsüm’ün yem olduğu, Şahin’in asıl hedefinin kendileri olduğunu anlarlar.
Ferhat ve Aslı, Şahin’in alev kapanından çıkabilecekler mi?
İbrahim Çelikkol (Ferhat Aslan karakteri)
Birce Akalay (Aslı Çınar karakteri)
Muhammet Uzuner (Namık Emirhan karakteri)
Arzu Gamze Kılınç (Yeter Aslan karakteri)
Ece Dizdar (İdil Yaman karakteri)
Deniz Celiloğlu (Yiğit Aslan karakteri)
Cahit Gök (Cüneyt Koçak karakteri)
Uğur Aslan (Cem Çınar karakteri)
Sinem Ünsal (Gülsüm Aslan karakteri)
Kadriye Kenter (Handan Adaklı karakteri)
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