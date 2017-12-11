Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisi, 9. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Siyah Beyaz Aşk 9. bölümde, Yiğit’in evinin kurşunlandığı haberiyle deliye dönen Ferhat sorumlularını bulmak için harekete geçer. Peki, Siyah Beyaz Aşk 9. bölümde neler olacak? İşte Siyah Beyaz Aşk 9. bölüm fragmanı ve özeti...

SİYAH BEYAZ AŞK 9. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ferhat’la birlikte adamların peşinden giden Cem’in yaralanması Aslı’yı çileden çıkarır. İkisi de kardeşleri için endişe etmektedir.

Namık, Şahin’i durdurduğunu söylediğine göre bunu yapan kim? Namık mı yoksa Namık’ın hamlesini görmezden gelen Şahin mi? Şahin, Ferhat’ı yanına çağırır. Şahin, Ferhat’ın hayatındaki tüm yalanları anlatacaktır!

SİYAH BEYAZ AŞK 8. BÖLÜM ÖZETİ

Gülsüm’ü kurtarmak için beraber hareket eden Aslı ve Ferhat, birbirlerini tanıma yolunda bir adım daha atarlar. Üst üste yaşanan gerilimden yorulan Aslı, tüm dengeleri değiştirecek bir hamle yapar ve savcı Yiğit’e her şeyi anlatmaya karar verir.

Ferhat ise Aslı’nın, Yiğit’e gittiğini öğrenir ancak engellemez. Merakla Aslı’nın ne yapacağını bekler...

SİYAH BEYAZ AŞK OYUNCULARI

İbrahim Çelikkol (Ferhat Aslan karakteri)

Birce Akalay (Aslı Çınar karakteri)

Muhammet Uzuner (Namık Emirhan karakteri)

Arzu Gamze Kılınç (Yeter Aslan karakteri)

Ece Dizdar (İdil Yaman karakteri)

Deniz Celiloğlu (Yiğit Aslan karakteri)

Cahit Gök (Cüneyt Koçak karakteri)

Uğur Aslan (Cem Çınar karakteri)

Sinem Ünsal (Gülsüm Aslan karakteri)

Kadriye Kenter (Handan Adaklı karakteri)

Siyah Beyaz Aşk

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Siyah Beyaz Aşk 9. bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm