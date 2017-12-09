Cadde'nin haberine göre; İbrahim Çelikkol'un sahnelerinin çekildiği ve yaklaşık iki saat süren set ortamındaki yüksek ses ve kalabalık, çevre sakinlerini rahatsız etti.



İhbar üzerine sete gelen polisler, dizi senaryosu gereği polis kıyafeti giyen figüranları görünce şaşkınlık yaşadı. Senaryo gereği polislerden kurtulup aracına binecek olan İbrahim Çelikkol'un sahneleri kısa süreli aksadı.



Gerçek polis ve polis kıyafeti giyen figüranların birbirine karıştığı set ortamı, çekimlerin tamamlanmasıyla son buldu.

birce akalay

İbrahim Çelikkol