Siyah Beyaz Aşk 32. bölümüyle ekranlara geldi. Takipçileriyle son kez buluşan Siyah Beyaz Aşk'ın final bölümünde Ferhat, Aslı'ya hazrıladığı akşam yemeğinde ona sürpriz bir evlenme teklifi yapar. Aslı, Ferhat’ın teklifini kabul eder ve tüm sevdiklerinin eşlik ettiği düğün merasimi gerçekleşir. İşte Siyah Beyaz Aşk 32. final bölümü özeti...

SİYAH BEYAZ AŞK FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

Takipçileriyle son kez buluşan Siyah Beyaz Aşk'ın final bölümünde olaylar şöyle gelişti: Aslı ile Ferhat’ın düğünü yapılıyor; Namık Emirhan beklenmedik bir hamlede bulunuyor!

Aslı’dan intikam almak için onu ölüme terk eden Jülide, Namık Emirhan’dan kaçmayı başaramaz. Ferhat, Cüneyt’in tutuklanmasına vesile olduktan sonra Aslı’yı kurtarmak için yaşadığı eve gider. Aslı ve bebeğinin yaşam tehlikesi devam ederken Ferhat, yaptıklarının cezasını çekmeye başlar. Aslı’ya karşı büyük bir haksızlık yaptığını düşünen Ferhat, yeni bir başlangıç yapmanın hayalini kurar.

Aslı ve bebeği, verdikleri yaşam savaşını kazanmayı başarırlar. Ferhat, Aslı ile geçmişlerindeki eksiklikleri kapatmanın planlarını yapar. Aslı’ya hazırladığı akşam yemeğinde sürpriz bir evlenme teklifi yapar. Aslı, Ferhat ile atlattıkları tüm engellerden sonra artık mutlu bir hayata sahip olmak istemektedir. Ferhat’ın teklifini kabul eder ve tüm sevdiklerinin eşlik ettiği düğün merasimi gerçekleşir.

Hastalığı giderek ilerleyen Yeter’in ise son bir planı vardır. Artık kendisinden vazgeçen Yeter, oğullarının kendisini kabul etmesi için mücadele etmeye karar vermiştir. Namık Emirhan’ın hayatlarından tamamen çıkmasını isteyen Yeter, oğullarıyla ortak bir plan yapar. Namık Emirhan ise bambaşka bir tuzak planlamıştır. Kimsenin beklemediği bu olay, Namık Emirhan’ın sonu olur.

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