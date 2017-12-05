Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı çıktı mı? 9. yeni bölümde neler yaşanacak?

Başrollerini İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay'ın paylaştığı Siyah Beyaz Aşk dizisi, 8. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Birçok gelişmenin yaşandığı Siyah Beyaz Aşk 8. bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanı için de heyecanlı bekleyiş başladı. İzleyiciler, 8. bölümün ardından "Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı" ve "Siyah Beyaz Aşk 9. bölüm fragmanı" aramalarını yapmaya başladı. İşte detaylar...

SİYAH BEYAZ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ferhat ve Aslı arasındaki aşk hikayesini konu edinen Siyah Beyaz Aşk dizisi, bu akşam ekrana gelen 8. bölümüyle izleyicisini ekran başına kilitledi. Yayınlanan 8. bölümün ardından yeni bölüm fragmanı için de heyecanlı bekleyiş başladı.

Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağını merakla bekleyen izleyiciler, internet üzerinde "Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı" aramasını da yapmaya başladı.

Siyah Beyaz Aşk dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yeni bölüm fragmanı ile birlikte izleyicilere önümüzdeki hafta ekrana gelecek 9. bölüm hakkında ipuçları verilecek.

SİYAH BEYAZ AŞK 8. BÖLÜM ÖZETİ

Siyah Beyaz Aşk dizisinin ekrana gelen 8. bölümünde;

Gülsüm’ü kurtarmak için beraber hareket eden Aslı ve Ferhat, birbirlerini tanıma yolunda bir adım daha atarlar. Üst üste yaşanan gerilimden yorulan Aslı, tüm dengeleri değiştirecek bir hamle yapar ve savcı Yiğit’e her şeyi anlatmaya karar verir.

Ferhat ise Aslı’nın, Yiğit’e gittiğini öğrenir ancak engellemez. Merakla Aslı’nın ne yapacağını bekler...

Siyah Beyaz Aşk

Siyah Beyaz Aşk yeni bölüm fragmanı

Siyah Beyaz Aşk 9. bölüm fragmanı