Başrollerini Tolgahan Sayışman ve Hande Erçel'in paylaştığı Siyah İnci bu akşam 11. bölümü ile ekranlara gelecek. Siyah İnci'nin yeni bölümünde Aziz, Kenan ve Irmak’ın nişanında elinde silahla Vural’ın karşısına dikilecek. Tüm bunlardan endişelenen Melek'te ise Aziz'e sürpriz bir teklif egelecek. "Siyah İnci 11. yeni bölümünde neler olacak?" sorusunun cevabı haberimizde...

SİYAH İNCİ 11. BÖLÜM FRAGMANI

SİYAH İNCİ 11. BÖLÜM İKİNCİ FRAGMAN

SİYAH İNCİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Aziz, Kenan ve Irmak’ın nişanında elinde silahla Vural’ın karşısına dikilmiştir. Kenan dahil herkes şoktadır. Kimse beklememektedir böyle bir şeyi. Kenan Aziz’i durdurmaya çalışır ama başaramaz, Aziz oldukça kararlıdır. Üstelik Vural’ın da alttan almak, boyun eğmek gibi bir niyeti yoktur. Bu durum Aziz’i iyiden iyiye kızdırır. Tetiği düşüreceği esnada ona mani olup, Vural’ın hayatını kurtaran kişi, hiç beklenmedik biri olacaktır. Ebru ise bu karmaşanın arasında günlüğünü geri alacaktır. Fakat Hazal’ın bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Ne pahasına olursa olsun Ebru’nun ipliğini pazara çıkaracaktır.

Vural’ın başındaki dert, Aziz’le ve onun eline geçirdiği notla da bitmemektedir. Defne, Vural’ın en büyük sırrını öğrenmiş, ona şantaj yapmıştır. Vural’ın, Defne’yi susturmak için isteklerini kabul etmekten başka şansı yoktur.

Melek, nişanda olanlardan sonra kızı adına çok kaygılıdır. Kızının hayatı için endişe etmektedir artık. Bu konuda yardım isteyebileceği tek bir kişi vardır; Aziz. Kızını Demiroğlu ailesinde kurtarması karşılığında babası olduğunu birlikte açıklamayı teklif eder.

Kenan ve Hazal cephesindeyse mecburi bir iş birliği söz konusudur. İkili ne şekilde olursa olsun görüntülere Vural ve diğerlerinden önce ulaşmanın derdine düşmüşlerdir. Bu konuda birlikte hareket edip planlarını devreye koyarlar. Fakat görüntülerin peşinde gizliden gizliye plan yürüten bir tek onlar değildir. Ebru da Irmak’ın fişini çekenin kendisi olduğunun anlaşılmaması için plan yapmış ve kimsenin haberi olmadan görüntülere ulaşmanın yolunu bulmuştur. Görüntülerin peşinde 4 farklı kişi vardır artık; Hazal, Kenan, Ebru ve Vural… Bütün bunlar olurken Jale’de, Naz’la ilgili önemli bilgiler toplamış, Vural’ın ona zarar verdiğine emin olmuştur. Durumu Hazal’la da paylaşır. Hazal, Naz’a ne olduğunu ortaya çıkarmak için oldukça kararlıdır. Bir yandan da herkesten gizli Jale’yle görüşür ve gerçeğin peşinde koşar.

Siyah İnci

siyah inci 11. bölüm

siyah inci 11. bölüm fragmanı

siyah inci yeni bölüm

Siyah İnci yeni bölüm fragmanı