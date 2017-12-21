Hande Erçel ve Tolgahan Sayışman'ın başrollerini paylaştığı Siyah İnci'de aksiyon ve heyecan hiç bitmedi. Bu hafta Siyah İnci'de Aziz ve Kenan, Vural’ı büyük bir hamle yaparak köşeye sıkıştırmaları yeni bölüme olan merakı arttırdı. İşte Sİyah İnci son bölüm özeti.
SİYAH İNCİ 13. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kaçırılan Hazal, gittiği yerde karşısında Aziz ve Kenan'ı görünce şok olur. İkilinin kendisini neden kaçırdıklarına anlam veremez ve tepki gösterir. Aziz ve Kenan'ın onu kaçırmaktaki tek amacı, Jale'nin, Hazal'la olan irtibatını öğrendiğini düşündükleri Vural'dan, Hazal'ı korumaktır.
Hazal ise; bu olayın Vural'ı daha da öfkelendirip çığrından çıkaracağından emindir.
Hazal'ın kaçırıldığından şüphelenen Vural öfkeden deliye dönmüştür. Karısını Aziz Toprak'ın kaçırdığını düşünen Vural'ın öfkesi katlanır. Hazal'ı bulmak için heryeri arayan ve Aziz'in bu hamlesinin hesabını sormak için sabırsızlanan Vural, hiç beklemediği bir kumpasın ortasında bulur kendini... Kenan ve Aziz tahmininden çok daha büyük bir hamle yaparak Vural'ı köşeye sıkıştırırlar.
Elindeki son koz olan, Hazal ve Kenan'ın öpüşme görüntülerini, Hazal'a kaptıran Ebru köşeye sıkışmıştır. Üstelik görüntülerin kayıtlı olduğu flashbelleğin, Vural'ın restoranın önünde bulduğu Hazal'ın çantasında olduğundan bihaberdir.
Demiroğlun ailesi, Hazal'ın ortadan kaybolduğu sürede Kenan'ın da yok olmasından işkillenmektedir. Özellikle Irmak, ikilinin beraber olduğundan adı gibi emindir. Vural'a kurulan kumpasla birlikte işler Demiroğlu ailesi için daha da içinden çıkılmaz bir hal alır. Güvenlik şirketinden gelen haber ile Canan büyük bir şaşkınlık yaşar. Irmak'ın fişinin çekildiği anın görüntüleri, aktarım sırasında yedeklenmiştir. Canan hiç vakit kaybetmeden kızının canına kast eden kişiyi öğrenmek için harekete geçer.
İyice köşeye sıkışan Ebru'nun ise gerçeklerin ortaya çıkmasına izin vermeye niyeti yoktur. Hiç beklenmedik ve geri dönüşü olmayan bir hamle yapar Ebru...
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