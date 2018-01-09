Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel, Berk Hakman, Neriman Uğur, Hüseyin Avni Danyal, Burak Altay, Melis Sezen, Çağla Demir ve Nazmi Kırık gibi oyuncuların rol aldığı Siyah İnci dizisi 15. bölümü ile ekranlara gelecek. Peki, Siyah İnci 15. bölümde neler yaşanacak? İşte, Siyah İnci 15. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SİYAH İNCİ 15. BÖLÜM FRAGMANI

Siyah İnci 15. yeni bölümü ile 11 Ocak Perşembe 20:00'de Star Tv'de yayınlanacak!

SİYAH İNCİ 14. SON BÖLÜM ÖZETİ

Annesinin ölümünden çok etkilenen Vural, Hazal’ı öyle bir çıkmaza sokar ki artık geri dönülmesi imkansız bir yola girilmiştir.

Canan’ın kanlar içindeki bedenine bakan Ebru siren seslerini duyar. İlk şokunu atlattıktan sonra silahtaki parmak izlerini siler. Kaçmak niyetindedir ancak arkasından bir el ağzını kapatır ve onu kenara çeker. Ebru'nun elindeki silah ise kimsenin göremeyeceği bir yere düşer.



Vural ile birbirine giren Kenan, o sırada gelen telefondan Canan’ın öldüğünü öğrenir ve bu acı haberi Vural’a vermek zorunda kalır. Canan Demiroğlu’nun ölümü tüm konaktakileri yasa boğar. Irmak hastalığının pençesinde bir de annesinin ölümü ile baş etmek zorundadır. Kenan bu süreçte Irmak’a destek olmak için elinden geleni yapar.

Hazal Vural’ı teselli etmeye, artık onun yanında olacağını söylemeye çalışsa da Vural onu dinlemez. Eski Vural annesinin ölümüyle gitmiştir. Yeni Vural'ın gözünü ise intikam hırsız bürümüştür. Aziz Toprak ile restleşmeye evine gider. Sinan annesinin ölümünün ardından yıkılmış haldeyken Defne ile de arası gittikçe açılır. Bu sırada Ebru taziye için konağa gelir. Ebru’nun gelişi Kenan ve Hazal’ın hiç hoşuna gitmez.

Kenan ile Hazal’ın görüntülerini izleyen Vural çıldırır. Üstüne eline annesinin cinayeti ile ilgili bir delil geçince işler çığırından çıkar. Vural bunun bedelini ödetmek için bir karar verir. Hazal’a bu görüntülerin hesabını sorarken bir teklif yapar. Kenan ya da Aziz'den biri hapse girecektir. İkisinin de kaderi Hazal’ın kararına bağlıdır.

Siyah İnci

Siyah İnci 15. yeni bölüm

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