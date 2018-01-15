Yönetmen koltuğunda Benal Tairi'nin bulunduğu Siyah İnci dizisinin, başrollerinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel, Berk Hakman, Hüseyin Avni Danyal, Burak Altay, Melis Sezen, Çağla Demir ve Nazmi Kırık gibi isimlerin bulunduğu dizide 15. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler 16. yeni bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. Beklenen fragman yayınlandı. Peki, Siyah İnci 16. yeni bölümde neler olacak? İşte, Siyah İnci 16. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SİYAH İNCİ 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah İnci 16. yeni bölümü ile 18 Ocak Perşembe günü saat 20:00'de Star Tv'de yayınlanacak!

SİYAH İNCİ 15. SON BÖLÜM ÖZETİ

Hazal babasını hapse gönderiyor, Vural'ın şimdiki hedefi ise Kenan. Annesinin ölümüyle iyice kontrolden çıkan Vural, Hazal'ı hayatının en zor kararıyla baş başa bırakır. Hazal babasının ismini verince Vural'ın da planı işlemeye başlar. Aziz polisler tarafından yakalanır ve Canan'ı öldüren baş şüpheli olarak sorgulanır. Soruşturmayı yürüten komiserin elindeki tüm deliller Aziz'i göstermektedir.

Diğer tarafta Kenan ile Irmak yıldırım nikahı ile evlenirler. Hazal ise Vural'la yaşadıklarını anlatmak için Kenan ile buluşur. Fakat Vural'ın ona hazırladığı sürprizden habersizdir.

Kenan'ın tek amacı ise Aziz'in suçsuzluğunu kanıtlamak, gerçek suçluyu ortaya çıkarmaktır.

Siyah İnci

siyah inci yeni bölüm

Siyah İnci yeni bölüm fragmanı

Siyah İnci 16. yeni bölüm

Siyah İnci 16. yeni bölüm fragmanı

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