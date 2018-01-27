Star TV'de yayınlanan başrollerini Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'ın paylaştığı Siyah İnci'nin 18. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Siyah İnci 18. yeni bölümüyle 1 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek. İşte Siyah İnci 18. bölüm fragmanı...

Siyah İnci 18. bölüm fragmanı;

SİYAH İNCİ 17. BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Hazal artık özgür bir kadındır. Uzun zamandır beklediği özgürlüğüne kavuşmuş olsa da sabah uyandığında yaşadıklarıyla saniyeler içinde olsa hayatı yine bir an da kabusa dönecektir.

Aziz ve Melek’in birlikte olabilmesinin tek yolu Melek’in Halil’den boşanmasıdır. Halil, Melek’ten boşanmak istemez. Aziz Halil’in zor günlerinden yararlanıp ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunur.

Hazal’ın boşanması Ebru üzerinde şok etkisi yaratsada, Ebru ilgi alanını değiştirdiği için bu haberin etkisinden çabuk kurtulur. Ebru’nun yeni ilgi alanı Sinan’dır ve yapacağı oyunlar karşısında Ebru’nun farklı yüzünü gören Sinan’ın yapacağı beklenmedik hamleler herkesi şaşırtır.

Aziz’in hapishanede hayatını kurtaran Rıfat’ın isteği üzerine Aziz, Melahat’i bulmak içn Kafes’i görevlendirir. Kafes, Melahat’in mahallesini bulur ancak Melahat’in aradığı kişi olduğuna karar veremez. Kafes, anlatılan kişiyle karşılaşmamış olmanın büyük şaşkınlığını yaşamaktadır.

Vural herkes için çileden çıkmış bir haldedir. Fakat Vural’ın yapacaklarını kestiremiyor olmak herkesi korkutmaktadır.

Hastaneden gelen telefonla kendini bir anda hastanede bulan Kenan ve Sinan, doktoru endişeli bakışlarıyla biraz daha gerilirler.

Siyah İnci

Siyah İnci 18. bölüm fragmanı

Siyah İnci yeni bölüm fragmanı

Siyah İnci fragmanı

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