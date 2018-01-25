Siyah İnci 17. bölümüyle Star TV'de izleyicisiyle buluştu. Dizinin bu bölümünde Sinan beklenmedik hamleler yaptı ve herkesi şaşırttı. Son bölümün ardından yeni bölümde neler olacağını araştıran izleyiciler, yeni bölüm fragmanının yayınlanıp, yayınlanmadığını sorguluyor. Peki, Siyah İnci 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Siyah İnci 17. son bölüm özeti ve 18. bölüm fragmanı hakkında tüm bilgiler...
SİYAH İNCİ 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Başrollerini Tolgahan Sayışman ve Hande Erçel'in paylaştığı Siyah İnci 17. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün ardından izleyiciler 'Siyah İnci 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?' diye sormaya başladı. Fakat Siyah İnci 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldığı an haberimizden izleyebilirsiniz.
SİYAH İNCİ 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hazal artık özgür bir kadındır. Uzun zamandır beklediği özgürlüğüne kavuşmuş olsa da sabah uyandığında yaşadıklarıyla saniyeler içinde olsa hayatı yine bir an da kabusa dönecektir.
Aziz ve Melek’in birlikte olabilmesinin tek yolu Melek’in Halil’den boşanmasıdır. Halil, Melek’ten boşanmak istemez. Aziz Halil’in zor günlerinden yararlanıp ona reddedemeyeceği bir teklifte bulunur.
Hazal’ın boşanması Ebru üzerinde şok etkisi yaratsada, Ebru ilgi alanını değiştirdiği için bu haberin etkisinden çabuk kurtulur. Ebru’nun yeni ilgi alanı Sinan’dır ve yapacağı oyunlar karşısında Ebru’nun farklı yüzünü gören Sinan’ın yapacağı beklenmedik hamleler herkesi şaşırtır.
Aziz’in hapishanede hayatını kurtaran Rıfat’ın isteği üzerine Aziz, Melahat’i bulmak içn Kafes’i görevlendirir. Kafes, Melahat’in mahallesini bulur ancak Melahat’in aradığı kişi olduğuna karar veremez. Kafes, anlatılan kişiyle karşılaşmamış olmanın büyük şaşkınlığını yaşamaktadır.
Vural herkes için çileden çıkmış bir haldedir. Fakat Vural’ın yapacaklarını kestiremiyor olmak herkesi korkutmaktadır.
Hastaneden gelen telefonla kendini bir anda hastanede bulan Kenan ve Sinan, doktoru endişeli bakışlarıyla biraz daha gerilirler.
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