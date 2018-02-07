Yönetmen koltuğunda Benal Tairi'nin bulunduğu Siyah İnci dizisinin, başrollerinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel, Berk Hakman, Hüseyin Avni Danyal, Burak Altay, Melis Sezen, Çağla Demir ve Nazmi Kırık gibi isimlerin bulunduğu dizi 18. son bölümü ile ekranlara gelmişti. Son bölümün ardından izleyiciler 19. yeni bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. Beklenen fragman yayınlandı. Peki, Siyah İnci 19. yeni bölümde neler olacak? İşte, Siyah İnci 19. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SİYAH İNCİ 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Siyah İnci 19. yeni bölümü ile 8 Şubat Perşembe 20:00'de Star Tv'de yayınlanacak.

SİYAH İNCİ 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Irmak'ın durumuyla ilgili doktorunun söyledikleri herkesi bir anda şaşkına uğratır. Vural, Kenan ve Sinan aldıkları haber karşısında ne yapacaklarını bilemezler. Hazal babasını odasında usb takılı bilgisayar karşısında görünce neye uğradığını şaşırır. Annesine emanet ettiği ve içinde kimsenin ne olduğunu bilmediği usb şimdi babasının bilgisayarında takılıdır. Hazal, babasının gerçekleri öğrenmesi düşüncesiyle karşı karşıyadır. Ebru Sinan'ın zaaflarından yararlanarak ev ve ulaşım sorununu da halletmiştir. Sinan'ın olayları anlayacağı ve kendisinden uzaklaşacağı korkusuyla yaşayan Ebru, Sinan'dan aldığı bir telefonla kalakalır.

Kenan yıllar sonra karşılaştığı sürpriz bir isimle her şeyi değiştirmeye karar verir ve hayatıyla ilgili yeni kararlar alır. Öte yandan her karşılaşmada bakışlarını yakaladığı Hazal ile ilgili de kafası karışmıştır. Defne Sinan'ın davranışlarından şüphelense de Vural'ın ona söyledikleri karşısında daha çok hırslanır ve Sinan'daki değişiklik sebeplerini daha yakından takip etmeye karar verir. Hemen harekete geçer. Yaptığı görüşmeler sonunda Defne asıl amacını ele verir.

Meloş'ta herkes gibi Hazal'ın Kenan'a olan bakışlarını yakalamış ve Hazal'ın Kenan'a karşı devam eden aşkını anlamıştır. Meloş bu konunun peşini bırakmaz ve Hazal'ı onunda hoşuna gidebilecek bir yere götürür. Vural'ın Kenan'dan kurtulmakla ilgili yaptığı yeni planlarının ortasında kalan Kenan, her şeyden habersiz durumun şokuyla sarsılır.

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