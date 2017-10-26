Başrollerini Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'ın yer aldığı Siyah İnci dizisi, 5. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen takipçileri ise merakla "Siyah İnci 5. bölümde neler yaşanacak?" diye araştırıyor. Peki Siyah İnci 5. bölümde neler yaşanacak? İşte Siyah İnci 5. bölüm fragmanı ve özeti...
Kenan ve Hazal'ın aşk hikayesini konu edinen Siyah İnci, 5. bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yeni bölümde Kenan'ın Hazal'a büyük sürprizi ne olacak? İşte detaylar...
Kenan’ı kocasının yeni ortağı olarak karşısında görünce Hazal şok olmuştur. Demiroğlu ailesi de hiç beklemedikleri bu sürpriz karşısında şaşkındır. Vural öldürttüüğünü düşündüğü Kenan’ın yeni ortağı olmasından, evine kadar girmiş olmasından çok rahatsızdır.
Canan, Kenan’la ortaklığı feshetmenin yollarını arasa da, Vural için mesele şirketten, ortaklıktan çok daha büyüktür. Kenan’la mücadele etmekten geri durmaya hiç niyeti yoktur.
Hazal, Kenan’ın hala kendisini sevdiğini ve onu yarı yolda bıraktığı için intikamını almaya geldiğini düşünmektedir. Fakat Kenan ve Aziz’in planı zannedilenden daha büyüktür.
Demiroğullarına çok daha büyük bir sürprizleri vardır. Hazal, daha Kenan’ın gelişinin şokunu atlatamadan Naz’la ilgili edindiği bilgiyle büyük bir şok daha yaşayacaktır.
Hazal, Kenan’la yüzleşmesinden sonra darmaduman olmuştur. Fakat artık geri dönülmez bir yola girmiştir. Vural’la evlenmekten başka bir yol, başka bir kader yoktur Hazal için… Demiroğlu villasında nikah için hazırlıklar yapılırken, yaptıklarını Vural’ın da, Hazal’ın da yanına bırakmayacağına yemin eder Kenan...
Bu sırada Ahmet, Sinan Demiroğlu için uyuşturucu kuryeliği yapmayı kabul etmiş, tek seferde çok büyük bir para kazanmanın hayaliyle, teslimatı yapmak için harekete geçmiştir. Fakat işler tahmin ettiği gibi gitmeyecektir.
Hazal, daha Demiroğlu hanesine adım attığı anda anlar, onu zor, kabus gibi günlerin beklediğini… Annesi de, kızının Vural’la evlenmesini, sevdasını hiçe sayıp, Kenan’ı terk etmesini bir türlü kabullenememiş, kızını silmiştir. Şimdi Hazal, büyük bir cehennemin ortasında tek başına hissetmektedir kendini… Ebru ve Halil ise, Hazal’ı nikah masasına oturtmayı başarmıştır. Halil; Demiroğullarının dünürü olarak kazanacağı paranın ve sınıf atlamanın hesabını yaparken, Ebru da Kenan’ı elde etmek için harekete geçmiştir.
Vural içinse, Hazal’la evlenmiş olmak yeterli değildir. Kenan’ın varlığını bile tehlike olarak görmektedir. Daha önce Hazal’ı kaybetmekten korktuğu için, Kenan’ı öldürmekten vazgeçen Vural, Kenan karşısına geçip rest çekince, herşeyi göze alır. Kenan’ın ölüm emrini verir… Hazal’ın ziyaret edebileceği bir mezarı bile olmasını istemez Vural… Kenan ismiyle, cismiyle silinmelidir dünyadan...
Vural’ın Kenan’ın eski nişanlısıyla evlendiğini öğrenen Aziz ise; Kenan’ı ortak düşmanlarıyla beraber mücadele etmek için ikna etmeye çalışmaktadır. Kenan ise içinde yanan ateşe dayanacak durumda değildir. Onu bu hale getirenlere, bir an önce bedel ödetmek niyetindedir.
Artık Kenan’ın da, Hazal’ın da, Vural’ın da kaderi aynı namlunun ucundadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.