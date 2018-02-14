Star TV'de yayınlanan başrollerini Tolgahan Sayışman,Hande Erçel ve Berk Hakman'ın paylaştığı Siyah İnci'nin 20. final bölümü fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Siyah İnci 20. final bölümüyle 15 Şubat Perşembe günü ekranlara gelecek. İşte Siyah İnci 20. final bölümü fragmanı...

SİYAH İNCİ 20. FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

Siyah İnci dizisi 20. yeni bölümü ile 15 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de Star Tv'de ekranlara gelecek.

SİYAH İNCİ 19. SON BÖLÜM ÖZETİ

Vural, Kenan'dan kurtulmuş olmanın mutluluğuyla kahvaltı ederken, bir anda çıkagelen Kenan'ı görünce ne yapacağını bilemez. Sinirden ateş püsküren Vural, Gencer'den bunun hesabını sorar.



Defne elindeki delillerle Demiroğlu ailesinden istediğini alacağından emindir. Sinan ve Vural Defne'nin sunduğu deliller karşısında deliye dönerler. Ebru hayalini kurduğu hayata sahip olduğunu düşünürken Defne'nin onu gerçeklerle yüzleştirmesinden hoşlanmaz. İnandığı gerçeklerle Sinan'a sahip olduğunu düşünen Ebru, Sinan'ın söyledikleri karşısında hayal kırıklığını uğrar. Tüm olanlar karşısında asla yılmaya Ebru yeni planlarını kurmuştur bile.

Irmak, Kenan'ın çocuklara düşkünlüğünü farkındadır. Hastalığından dolayı hep endişesi olan Irmak, doktorunun söylediklerinden sonra aldığı kararla herkesi şaşkına çevirir. Hazal ve Kenan düğün hazırlıkları için tekneyi ayarlamışlardır. Hazal'ın anne ve babasını evlendirmek dışında kendi içinde yaşadığı başka bir heyecanı daha vardır. İçten içe Kenan'ın da ona karşı eski sevgisinin devam ettiğini düşünen Hazal, Kenan'ın onun hayatındaki yönlendirmesinden sonra hayal kırıklığına uğrar. Bu hayal kırıklığıyla çılgına dönen Hazal, ondan beklenmeyen bir şey yapar.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER