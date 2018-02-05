Antalya'da, yalnız oturan Serkan Çırağ, evinde henüz belirlenemeyen bir madde içerek intihar etti. Çırağ'ın oturduğu dairede "Siyanür içtim bana dokunmayın" yazılı not bulundu. Bunun üzerine Çırağ´ın dairesinin bulunduğu apartman ile bitişikteki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi, olay yerine uzman ekipler sevk edildi.
DHA'nın haberine göre, Konyaaltı ilçesi Toros mahallesinde apartmanın 1'inci katındaki dairede yalnız yaşayan Serkan Çırağ'dan (33) haber alamayan yakınları akşam kontrol için geldi. Yedek anahtarla kapıyı açarak daireye giren yakınları Serkan Çırağ´ı oturma odasında yerde hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahale ettikleri Serkan Çırağ'ın bilincinin kapalı olduğunu tespit etti. İlk müdahaleden sonra Serkan Çırağ ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Çırağ, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
''SİYANÜR İÇTİM BANA DOKUNMAYIN''
Bu sırada evde inceleme yapan polis ve sağlık ekipleri, Serkan Çırağ'ın yazdığı tahmin edilen "Siyanür içtim bana dokunmayın" yazılı not buldu. Bunun üzerine Çırağ'ın dairesinin bulunduğu apartman ile yandaki bina güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Polis, sokağı da yaya ve araç trafiğine kapattı. Dairede incelemede yapılması için olay yerine uzman ekipler sevk edildi.
Serkan Çırağ´ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
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