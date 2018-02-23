Siyasetçiye 'edepsizsin' demek hakaret sayılmadı

Yargıtay, sosyal medya hesabından bir siyasetçiye yönelik “edepsizsin” kelimesini kullanan sanığın beraat kararını onadı.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, verdiği emsal kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bir kararına atıfta bulunarak, Fransa Cumhurbaşkanı korteji geçerken “Defol git. Salak herif” pankartı açılmasının ifade özgürlüğü kabul edildiğini belirtti.

Twitter adlı sosyal medya hesabından bir siyasetçiye yönelik “Edepsizsin” kelimesini kullanan 16 yaşındaki A.Y. hakkında dava açıldı.

A.Y. Mahkemede yaptığı savunmada, siyasetçinin yaptıklarından ve uygulamalarından rahatsız olduğu için eleştiri kastıyla yorum yazdığını belirtti.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre; mahkeme, A.Y. nin sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek beraat kararı verdi. Beraat kararının temyiz incelemesini yapan Yargıtay 18. Ceza Dairesi de beraat kararını onayarak emsal bir karara imza attı.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, ifade özgürlüğünün demokratik toplumun temelini oluşturan ana unsurlardan ve toplumun ilerlemesi ve bireyin gelişmesi için gerekli temel şartlardan birini oluşturduğunu vurguladı.

İfade özgürlüğünün yok olması halinde demokratik bir toplumdan söz edilemeyeceğinin altını çizen Yargıtay, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü kararlarını da örnek olarak gösterdi.

Yargıtay, AİHM in2008 yılında Fransa Cumhurbaşkanı’nın ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı korteji geçmek üzereyken “defol git. Salak herif” yazılı pankart açılmasına ilişkin mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını incelediğini ve bu yazıyı ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiğini hatırlattı.

Serbest tartışma ortamı olmadan demokratik toplumun mümkün olmadığı da vurgulandı.

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