Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nin tamamlanmasının ardından, siyasi partiler yerel seçim hazırlıklarına başladı. Yerel seçimin normal koşullarda 24 Mart ya da 31 Mart 2019’da yapılması planlanıyordu. AK Parti’nin, Anayasa’da değişiklik yaparak erken seçimi 2018 sonbaharına almayı değerlendirdiği siyasi kulislere yansıdı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba da yerel seçimin 1 Kasım 2018’de yapılmasının doğru olacağını söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da konuya ilişkin “Anayasa’nın ilgili maddesi değiştiğinde bu yapılır. AK Parti, CHP ve MHP’nin uzlaşması gerekiyor. Gündemimizde yok. MHP de olmadığını ifade etti ama diğer siyasi partiler böyle bir beyanda bulunursa yetkili kurullar değerlendirme yapar” dedi. TBMM Başkanı İsmail Kahraman ise yerel seçimlerin erkene alınmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu, seçimin yapılacağı tarih hakkında hüküm bulunduğunu belirterek, “Genel seçimlerde yoktu ama mahalli seçimlerde var. Zaten geldi. Mart’a ne kaldı? O 3 ayı adayların belirlenmesi olarak düşünün. 6 aylık bir zaman kaldı” dedi. Anayasa’nın 127. maddesinde “Mahalli idarelerin seçimleri, 67. maddedeki esaslara göre 5 yılda bir yapılır” hükmü yer alıyor.

400 OY GEREKIYOR

67. maddede de “seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları” düzenleniyor. Bu maddeler doğrultusunda, yerel seçimin Mart 2019 öncesine çekilebilmesi için Anayasa değişikliği gerekiyor. 600 sandalyeden oluşan yeni TBMM yapısında, Anayasa değişikliği için 400 oy gerekiyor. 360 oyun aşılması halinde Anayasa değişiklik teklifi referanduma sunulabilecek.

Meclis’te AK Parti’nin 295, MHP’nin 49 milletvekili var. CHP’nin 146, HDP’nin 67, İYİ Parti’nin 43 oyu var.