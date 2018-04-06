İngiltere'de sinir gazına maruz kalan ve Rusya tarafından zehirlendiği ileri sürülen eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia Skripal nedeniyle Avrupa ülkeleri ile ABD ve Rusya arasında diplomatik kriz yaşanmış, birçok AB ülkesi ve ABD, ülkelerindeki Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

Hastanenin Sağlık Direktörü Dr. Christine Blanshard, "Salisbury Bölge Hastanesinde tedavi görmekte olan iki hastanın durumu hakkında sizi bilgilendirmek istiyorum. Geçtiğimiz Perşembe, sizlere Yulia Skripal'in durumunun daha iyi bir hale geldiği konusunda bilgi vermiştik. Yulia'nın durumu, kendisinin de dediği gibi her geçen gün daha iyiye gidiyor ve tamamen iyileşip hastaneden ayrılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Blanshard, "Sizi ayrıca Sergey Skripal hakkında da bilgilendirmek istiyorum. Kendisi tedaviye iyi tepki veriyor, durumundaki iyileşme hızla ilerliyor ve sağlığı artık kritik bir durumda değil" diye konuştu.

Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği yapılan açıklamalardan sonra attığı tweet'te, "Haberler iyi" ifadelerini kullandı.

Dün de Sergey Skripal'in kızı Yulia Skripal, ilk kez açıklama yaparak, "İyiyim" mesajı vermiş ve babasının da sağlığının olumluya doğru gittiğini söylemişti.

Skripal ve kızı, 4 Mart'ta bir alışveriş merkezinin önündeki bankta bilinçsiz bir şekilde yatarken bulunmuş, ardından hastaneye kaldırılmıştı.

ÇİFTE AJAN SERGEY SKRIPAL

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev'in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD'nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury'de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6'ya, Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

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