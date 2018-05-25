SJK Seinajoki - IFK Mariehamn maçı heyecanı

Finlandiya Veikkausliiga maçında SJK Seinajoki ile IFK Mariehamn, 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. SJK Seinajoki 7 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken IFK Mariehamn 11 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi SJK Seinajoki, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. IFK Mariehamn son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 154 kodlu maçı oynayanlar; SJK Seinajoki galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, IFK Mariehamn galibiyet oranı 3.50. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

SJK Seinajoki önceki hafta Inter Turku mücadelesinde 5-0 kazandı.

IFK Mariehamn ise Ilves karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet alan SJK Seinajoki, 3 gol attı ve 6 gol yedi.

IFK Mariehamn, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. IFK Mariehamn, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.